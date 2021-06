175 anni del Pastificio Rummo, orgoglio sannita e italiano

11 Giugno 2021

La lunga storia del Pastificio Rummo di Benevento è stata celebrata con un francobollo ordinario emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico rientrante nella serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Il francobollo è stato presentato in una cerimonia istituzionale con ospiti d’eccezione e autorità locali riunitesi per l’evento presso lo storico stabilimento di Benevento. Tale francobollo, che è stato tirato in 150mila esemplari, rappresenta il Ponte Leproso di Benevento, immagine che da anni caratterizza la confezione di pasta Rummo, emblema dell’antica via percorsa coi carri trainati da cavalli per trasportare il grano nell’antico pastificio dell’azienda che era situato in via dei Mulini sulle sponde del fiume Sabato. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”.

La Pasta Rummo è ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo, con un gruppo oggi composto da oltre 160 dipendenti ed un fatturato annuo di 122 milioni di euro.

Il pastificio esporta i suoi prodotti in 60 paesi del mondo e in 5 continenti. Nel 2015 una terribile alluvione ha colpito Benevento e provincia ed ha investito anche lo storico pastificio, che ha dovuto fermare la produzione per alcuni mesi. Poi c’è stato il lockdown del 2020 collegato alla pandemia e la conseguente chiusura di diversi canali di vendita. Nonostante le difficoltà, l’azienda si è sempre risollevata “con l’orgoglio del popolo sannita”, come ha detto Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato del Pastificio.

Ma è proprio di queste ore anche un’altra bella notizia per lo storico pastificio di Benevento. La comunica la direzione stessa del pastificio dalla propria pagina Linkedin, con queste parole:

Siamo molto felici di comunicarvi che qualche giorno fa, presso Cibus Forum 2020 a Parma nel cuore del food district italiano, la nostra campagna Rummo “Non ci sono scorciatoie” è stata premiata come miglior spot TV agli Awards 2020 di PastaRiso&Consumi! Lo spot è andato in onda da ottobre 2019 ed è dedicato al valore del tempo, delle tradizioni e dei semplici gesti quotidiani. Questo premio ci riempie di orgoglio poiché PastaRiso&Consumi è un riconoscimento dell’eccellenza assegnato alle aziende che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di comunicazione valevoli.

Grazie anche a tutti voi, che sostenete Pasta Rummo ogni giorno scegliendola per le vostre tavole.

Ecco lo spot premiato