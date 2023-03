Meta – Siae : salta l’accordo, via la musica dalle piattaforme di Zuckerberg

16 Marzo 2023

Mancato raggiungimento di un accordo economico per continuare ad utilizzare sui canali di Meta, la musica tutelata dalla Siae, questo è quanto si legge dall’annuncio appena diffuso

Mark Zuckerbeg, a capo del colosso social Meta, sembrerebbe non aver raggiunto l’accordo economico sperato per il rinnovamento della concessione relativa all’utilizzo della musica, per i diritti tutelati dalla Siae.

“La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae, all’interno della nostra libreria musicale. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti“.

Questo è quanto si apprende dal portavoce di Meta. Quindi, non sarà più possibile, stando così le cose, per gli utenti, attingere musica di repertorio protetta da licenza Siae, sia per le storie o i Reel di Facebook , che per quelli della piattaforma Instagram. Mentre, i post già pubblicati contenenti musica riferibile al repertorio protetto, verranno bloccati su Facebook e messi in modalità silenziosa su Instagram, ma saranno pur sempre sostituibili dall’utenza con brani presenti ancora nella lista. Il processo di rimozione della musica, o il blocco alternativo dei contenuti, dovrebbe avvenire già nel primo pomeriggio di giovedì. Quale sarà l’impatto per gli amanti del mondo social e professionisti del settore, come gli influencer, che lavorano costantemente con il connubio immagine e musica sul circuito virtuale? Quale altro antagonista del digitale, si avvantaggerà da questo accordo saltato?

