La Villa Castellina de Miremont di Rignano Flaminio, patrimonio dell’umanità

2 Aprile 2023

È parte dell’enorme patrimonio storico e architettonico che si trova alle porte di Roma. Villa Miremont, gestito dal mecenate Carlo Resseguier de Miremont, rappresenta un paradigma di bellezza, espressione dell’immenso tesoro che è il portato principale del nostro Paese

Il padrone di casa offre solo a pochi fortunati amici la visita della villa e, saltuariamente, nel periodo primaverile ed estivo, l’uso della villa per celebrare matrimoni con rito civile.

Vi giungo, in realtà, grazie ad un collega giornalista, direttore di una rivista “Themapreport”, Massimo Lucidi, che da diversi anni coltiva un progetto ambizioso: declinare un’economia della conoscenza, abbinandola alla visita dei nostri beni storici mettendo, uno accanto all’altro, mecenatismo e attività d’impresa. All’interno della villa si trova una sparuta rappresentanza d’imprenditori che Massimo ha fatto approdare nella villa di Carlo Resseguier, dando vita ad un vero team building. “È l’economia delle emozioni” che permette a chi dispone di un valore universale di donarlo alla comunità. “L’incontro di economia e cultura è occasione per assaporare la bellezza dei luoghi italiani; un’opportunità per fare networking – aggiunge – in cui si concili la bellezza con l’economia, il turismo e la conoscenza e dunque anche l’impresa.”

Massimo, alla luce della difficoltà con cui in Italia s’investe nella cultura, ha dato vita ad una fondazione, chiamata E- Novation, attraverso la quale raccoglie contributi privati da parte di volontari della cultura che interpretino e tengano viva la nostra risorsa migliore: la bellezza.

Carlo Resseguier è un eccellente cerimoniere e accoglie gli ospiti come veri amici. Illustra le bellezze di una casa alla cui realizzazione, avvenuta nel 1400, ha partecipato Papa Alessandro VI Borgia, essendone stata una sua dimora, ed in cui si trova, in particolare, una scala interna elicoidale unica al mondo.

La presenza del sindaco di Rignano, Vincenzo Marcorelli, c’introduce anche alla visita del centro di questo bellissimo borgo storico e delle catacombe, una basilica sotterranea a pianta circolare, voluta da Diocleziano che tra il 285 e il 305 d.c. fece seppellire alcuni dei martiri e poi Santi più famosi di Rignano ovvero Giovanni, Marciano, Abbondio e Abbondanzio

Ecco le immagini della Villa Castellina di Miremont