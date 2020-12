Alba, lo spettacolo di un Natale in blu firmato Egea. Unico esempio in Italia

9 Dicembre 2020

«È uno spettacolo che tocca i cuori! Ogni parola in più è di troppo» scrive sul suo profilo Linkedin l’avvocato Giuseppe Rossetto, già sindaco di Alba, città del Piemonte capitale delle Langhe meravigliose e oggi Presidente del Consiglio di Sorveglianza presso Gruppo EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente.

E come dargli torto? Se non abbiamo la fortuna di vedere dal vivo questo spettacolo che ha luogo nella piazza centrale di una delle città più belle e accoglienti d’Italia, allora ci viene in soccorso la videoclip preparata da Lavezzo Studio. Sugli edifici che contornano la centrale Piazza Risorgimento, con il suo Duomo di San Lorenzo, le sue torri medievali, i suoi palazzi signorili dall’inconfondibile design, il Municipio con i portici sottostanti, l’Ufficio del Turismo, l’elegante Via Cavour che si snoda verso Piazza San Francesco con la sua fila di luci gialle, è proiettata una luce blu sulla quale scorrono angeli musicanti ed una pioggia di stelle e fiocchi di neve. Al centro della piazza, dirimpetto al Duomo, si staglia un grande albero di Natale con ai suoi piedi un Angelo anch’esso di colore blu come l’ambientazione in cui è inserito. Lo spettacolo è da fiaba e permette di vivere in un sogno. Gli albesi, come sempre maestri di comunicazione e di buon umore, hanno la capacità di creare un biglietto da visita impagabile per la loro città.

Nel video di appena 40 secondi l’atmosfera viene resa anche attraverso una musica potente ed allegra, a sottolineare l’invitto spirito piemontese che è capace, attraverso lavoro, costanza e perseveranza, di superare gli ostacoli più grandi ed essere all’altezza delle sfide della vita, di qualunque genere esse siano.

In questo momento della storia che sembra averci privato anche dei sogni, un plauso va pertanto ad Egea, che ha saputo intercettare il diffuso bisogno di normalità ed anche il desiderio di gioiosità delle persone, dopo la dura lezione rappresentata dalla pandemia da Coronavirus in un anno già sconvolgente per molti suoi altri aspetti.

Dunque, cliccate sui vari social del gruppo Egea e godetevi lo spettacolo.

L’allestimento della Piazza del Duomo di Alba, unico esempio in Italia come estensione di proiezione natalizia, di oltre 5000 mq, è stato realizzato da Egea insieme al Comune di Alba e al Borgo San Lorenzo. Il progetto è stato realizzato dalla multiservizi albese, unitamente al Comune di Alba ed al Borgo San Lorenzo per le Notti della Natività.

