Gio Evan: “Istruitevi e viaggiate”. In tre lingue

26 Dicembre 2020

Gio Evan, al secolo Giovanni Giancaspro, è un giovane pugliese, classe 1988, di professione scrittore e poeta, cantautore, umorista e performer, è una poliedrica figura di intellettuale assai amato dai giovani, che in centinaia di migliaia lo seguono sui vari social. La sua biografia è disponibile su Wikipedia, dove tra l’altro si legge: «A vent’anni scrive il suo libro d’esordio Il florilegio passato, una raccolta in versi sul suo viaggio in India; il libro è autoprodotto e viene distribuito dallo stesso autore per le strade in Italia. Tra il 2012 e il 2013 fonda Le scarpe del vento, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco, Cranioterapia.

Nei quattro anni successivi continua i suoi viaggi attraverso l’Europa e il Sud America».

Di se stesso Evan ha detto:

«Il nome Gio Evan nacque a Capilla del Monte, in Argentina, da uno sciamano Hopi durante una cerimonia di peyote. Mi mise due dita al centro della fronte e mi disse “tu sei Gio Evan”. Quando chiesi spiegazioni a riguardo, mi disse che con il tempo avrei trovato i miei significati. Vissi tre mesi con lui, in una grotta sui colli di Capilla, vivevamo mangiando poco, un pasto al giorno che consisteva in frutta, riso e pane. Mi insegnò la medicina energetica, come recuperare i frammenti di anime perse, come pregare, il potere della gentilezza».

Delle sue esperienze di viaggio afferma: «Ogni viaggio ha contribuito a modellare il mio stile e il mio carattere: l’India ad esempio mi ha ispirato al virtuosismo, a essere ermetico, mentre l’Ecuador mi ha detto ad alta voce “torna semplice”. La Norvegia mi ha ispirato a scrivere di calore, l’Argentina mi ha insegnato a mettere il tango nelle poesie, il Brasile a pensare musicalmente, il Paraguay forse non mi ha insegnato nulla ma l’Uruguay mi ha detto “ce la fai”. L’india mi ha insegnato molto, sono sempre stato spinto da una voce interiore verso il mondo dello sciamanesimo, vivere in India mi ha portato a conoscere una razza aliena, non conoscendo la lingua, ho passato quasi un anno in silenzio».

Per farvela breve, tutto questo percorso sapienziale trova oggi espressione in migliaia di versi che escono dalla penna ispirata di Gio Evian. Che ne fa dono ai suoi tanti followers dalle pagine di Facebook e Instagram.

Ho trovato questa sua bella poesia che posto qui sotto ed ho fatto un esperimento: una traduzione in francese e in inglese. L’effetto che ne ho ricavato, penso, è quello di una grossa musicalità di queste parole così apparentemente semplici. Ve la giro, perché mi pare il migliore augurio per il 2021. Studiate, viaggiate, parlate, ascoltate. Datevi alla vita.

Istruitevi anche dopo la scuola

spingete il vostro evidenziatore

oltre la formazione

continuate laddove la laurea si ferma

portate sempre nel cuore

un banco dove poter sedersi a imparare

continuate a studiare

studiate per sempre

ché la storia mica cessa con i libri

le battaglie non finiscono mai,

le rivoluzioni si devono vedere

anche dal punto di vista dei perdenti,

la geografia inventa sempre nuove coste

da approfondire,

la scuola non ti dà l’intimità della Nuova Caledonia,

non ti dice le paure del Canada

né di quanto sia a pezzi la Groenlandia

e allora viaggiate

per far vedere alla vita di che libertà siete capaci,

ché sotto i piedi ci sono le uniche piante al mondo

capaci di vivere in ogni condizione meteorologica

sfruttate la forza delle gambe,

non siamo radici noi

siamo pollini capaci di danza

chiamati a imprimaverire gli inverni degli altri

e acculturatevi, leggete

siate divoratori di pagine

divoratori di storie degli altri

sbranate l’esperienza di tutti

sottolineate gli uomini, i loro racconti,

fate l’orecchietta sui capitoli più interessanti

create relazioni dibattiti dialoghi

immergetevi nelle vite

fate domande, ideate situazioni

datevi in pasto a qualsiasi argomento

fate l’amore con il dubbio

domandatevi di tutto

crescetevi a vicenda

spegnete le televisioni

e datevi alla vita

leggete, studiate, viaggiate, parlate, ascoltate,

perché nemmeno immaginate

quanto ci tornerà utile

la vostra intelligenza.

[Gio Evan]

In francese

Apprenez après l’école

poussez votre surligneur

au-delà de la formation

Continuez là où le diplôme s’arrête

portez toujours dans votre cœur

un banc pour s’asseoir et apprendre.

continuez à étudier

étudiées pour toujours

que l’histoire ne cesse avec les livres

les batailles ne finissent jamais,

les révolutions doivent se voir

y compris du point de vue des perdants,

la géographie invente toujours de nouvelles côtes

à approfondir,

l’école ne vous donne pas l’intimité de la Nouvelle-Calédonie,

ne vous dit pas les peurs du Canada

ni de la destruction du Groenland

et alors voyagez

pour montrer à la vie de quelle liberté vous êtes capables,

que sous les pieds il y a les seules usines au monde

capables de vivre dans toutes les conditions météorologiques

exploitez la force des jambes,

nous ne sommes pas des racines nous

nous sommes des pollens capables de danse

appelés à imprimer les hivers des autres

et cultivez-vous, lisez

soyez dévoreurs de pages

dévoreurs d’histoires des autres

dévorez l’expérience de tous

soulignez les hommes, leurs récits,

faites l’oreille sur les chapitres les plus intéressants

créer des rapports débats dialogues

plongez-vous dans les vies

posez des questions, concevez des situations

vous donner en pâture à n’importe quel sujet

faites l’amour avec le doute

demandez-vous de tout

grandissez les uns les autres

éteignez les télévisions

et donnez-vous à la vie

lisez, étudiez, voyagez, parlez, écoutez,

parce que vous ne vous imaginez même pas

combien il nous sera utile

votre intelligence.

In inglese

Learn even after school

push your highlighter

beyond training

continue where the degree stops

always carry in your heart

a bench where you can sit and learn

continue to study

studied forever

because history does not cease with books

the battles never end,

revolutions must be seen

even from the point of view of the losers,

geography always invents new coasts

to be deepened,

the school doesn’t give you the intimacy of New Caledonia,

does not tell you the fears of Canada

Nor how broken Greenland is

and then travel

to show life what freedom you are capable of,

For beneath the feet are the only plants in the world

able to live in all weather conditions

exploit the strength of your legs,

we are not roots

we are pollen capable of dance

called to impress the winters of others

and acculturate, read

be devourers of pages

devourers of other people’s stories

eat everyone’s experience

underline men, their stories,

make an orecchietta on the most interesting chapters

create relationships debates dialogues

immerse yourself in lives

ask questions, devise situations

feed yourself to any subject

make love with doubt

ask yourself about everything

raise each other

turn off the televisions

and give yourself to life

read, study, travel, talk, listen,

because you can’t even imagine

how much will be useful

your intelligence.