Chi è che fa piangere la Città del Leone

24 Febbraio 2023

Isola selvaggia, paludosa e inospitale fino a duecento anni fa, Singapore è oggi un luogo in cui grattacieli in vetro e cemento convivono con vicoli brulicanti di risciò. È la capitale economica del pianeta, futuribile per eccellenza, quella che vanta più primati per il design, l’efficienza, la sicurezza, la ligia osservanza delle regole della cortesia e della convivenza tra popoli e tradizioni. Conosciuta come la Città del Leone[1], ha la più grande concentrazione di milionari in Asia[2]. È il quarto centro finanziario globale[3], il terzo più ricco del mondo[4].

Eppure, nonostante tutti questi primati, la sua reputazione è messa in gioco dal crollo finanziario di una delle più importanti società commerciali: a fine agosto 2022, infatti, le autorità di Singapore impongono pesanti sanzioni al Noble Group (NGL), una multinazionale delle materie prime. Vengono lanciati severi avvertimenti agli ex amministratori della sua controllata, Noble Resources International (NRI), dopo la scoperta del fatto che entrambe le società hanno gonfiato i profitti e il patrimonio netto dichiarati[5].

Per l’intera Città del Leone è un colpo durissimo: non solo per l’orgoglio e per la credibilità, ma perché Noble è un gruppo con cui le banche hanno rischiato cifre da capogiro, e moltissimi investitori hanno puntato per aumentare il proprio patrimonio. Un eventuale fallimento di Noble può generare un effetto domino e trascinare con sé una parte dell’economia della città che nessuno può valutare, ma sarebbe certamente tremenda – paragonabile al crack di Wall Street del 2008. Per questo motivo, la gestione dello Stato di questa crisi è un capitolo importante della storia del nostro tempo.

Storia del gruppo Noble

Noble Group è una società quotata a Singapore. Fondata a Hong Kong nel 1986 dal CEO Richard Samuel Elman[7], è una delle più importanti aziende al mondo nella gestione dell’approvvigionamento, della lavorazione e del trasporto di materie prime[8]. Costruisce e controlla oleodotti, trasportando (soprattutto dal Sudamerica e l’Australia) a mercati ad alta domanda in crescita, tra cui Cina e India. L’azienda gestisce oltre 20 linee di prodotti, come ad esempio: petrolio e suoi derivati, cereali, zucchero, acciaio, carbone, caffè, minerali di ferro[9], cromo, manganese, cromo, alluminio[10], cotone – con ricavi che, nel secondo trimestre del 2007, raggiungevano i 10,1 miliardi di dollari.

Nel corso degli anni il gruppo ha visto la sua rete globale raggiungere più di 40 paesi con oltre 80 uffici, impiegando circa 10’000 persone. Alcuni dirigenti di Noble operano in Cina da oltre 35 anni e sono tra i “primi promotori” di Ethanol e Carbon Credits[11], importanti progetti industriali con l’obiettivo di riduzione e assorbimento dei gas ad effetto serra[12]. La società registra il miglior risultato azionario del mondo dal 2001 al 2005. Nel 2007 è inserita per il secondo anno consecutivo nelle 50 società pubbliche di “Forbes Fabulous” in Asia ed è nominata “Miglior datore di lavoro” nel 2003 e nel 2005 da Hewitt Associates[13].

Il fondatore, Richard Samuel Elman ha lavorato nel settore dei rottami in India, Thailandia, Giappone e America[14]. È stato il primo a vendere petrolio greggio di Daqing dalla Cina agli Stati Uniti e il primo ad attraccare una nave mercantile straniera a Vladivostok, in Russia. Prima di creare Noble Group, per 10 anni è stato anche direttore regionale delle operazioni in Asia, inclusi due anni come direttore del consiglio di amministrazione a New York, per Philipp Brothers[15] (Phibro[16]), un’azienda di materie prime di valore mondiale del Connecticut[17]. Elman arriva per la prima volta in Asia a metà degli anni ’60, dall’Inghilterra[18]. Alla tenera età di 15 anni, stufo, abbandona la scuola[19]. Il padre, avvocato, lo aiuta a trovare un lavoro come operaio in un deposito di rottami metallici[20] a Londra[21] per guadagnarsi da vivere[22].

Nel 1972 vende la sua prima azienda, Metal Ore Asia, a Phibro, e avvia Noble Group con un investimento personale di soli 100’000 dollari[23]. Ma è stato molto capace. Sotto la sua guida, in due decenni, i ricavi di Noble Group crescono costantemente fino a raggiungere 13,7 miliardi di dollari nel 2006, con un aumento di 20 volte rispetto ai 677,5 milioni di dollari del 1996. Nel 2004 e riceve il premio per il management dall’Hong Kong Institute of Directors ed entra nel club dei miliardari della borsa di Singapore. Noble arriva in cima alla classifica Forbes Global 2000 come titolo con le migliori performance al mondo dal 2001 al 2005[24].

Negli ultimi anni la sua fortuna è finita a causa dei bassi prezzi delle materie prime ed i costosi investimenti infrastrutturali, come completare la costruzione di fabbriche di frantumazione di semi oleosi in Brasile, Ucraina e Sudafrica. La discesa agli inferi inizia nel 2015. Noble viene accusata di frode contabile da Iceberg Research[25], un’azienda di ricerca (sconosciuta) che sostiene di essere specializzata nella “rivelazione di manipolazioni finanziarie e frodi contabili”. Iceberg mette in discussione i conti della multinazionale in una serie di rapporti pubblicati sul suo sito Web[26]. Ciò innesca un crollo del prezzo delle azioni, il declassamento del credito, una serie di svalutazioni degli immobili, nonché disperate raccolte di fondi[27].

All’inizio del 2016 la società vende la sua partecipazione in una joint venture agricola con Cofco per 750 milioni di dollari al commerciante di cereali cinese[28], ma non è sufficiente. Le perdite del Gruppo Noble nei primi sei mesi del 2017 salgono a 1,88 miliardi di dollari, rispetto alla perdita di 14,4 milioni di dollari dell’anno precedente. S&P Global Ratings e Moody’s declassano Noble Group citando l’aumento del rischio di insolvenza[29]. Standard & Poor’s annuncia che la mole del debito per il gruppo è insostenibile e segnala un rischio di default entro un anno[30], innescando una svendita di massa delle azioni e delle obbligazioni della società[31]. L’agenzia abbassa il rating del credito aziendale a lungo termine del Gruppo Noble, seguita da Moody’s[32].

Elman è sotto pressione, ed assume come nuovo Presidente Paul Brough – uno specialista in ristrutturazioni che ha lavorato alla liquidazione di Lehman Brothers Holdings e si fa aiutare da Morgan Stanley e Moelis[34]. Brough è costretto a vendere le attività energetiche in Nordamerica al gruppo Mercuria per 248 milioni di dollari e le attività di trading petrolifero a Vitol per 580 milioni di dollari[35]. Il valore di mercato di Noble crolla a meno di 400 milioni di dollari, quindi perde oltre il 90% del valore[36]. Dopo due anni di crisi che l’hanno costretta a tagliare posti di lavoro e vendere beni, Noble si riduce ad una società operante solo in Asia e focalizzata principalmente sul carbone[37].

Nel novembre 2017 Iceberg-Research pubblica una lettera aperta ai creditori del Gruppo in cui Noble viene descritta come una società diretta da banditi e da incapaci. Accusa anche i revisori di EY, Ernst and Young, che avrebbero intenzionalmente travisato il bilancio e le prestazioni della società. Iceberg se la prende in particolar modo con i managers che hanno guadagnato decine di milioni[38]: Il co-CEO Will Randall, il presidente Paul Brough e il fondatore Richard Elman hanno intascato circa 15 milioni di dollari all’anno, il CEO Jeff Frase ne ha presi addirittura venti[39], e EY si è fatta pagare 35 milioni di dollari. Come anche l’agenzia di credito Fitch, pagata per assegnare un rating alla nuova emissione di obbligazioni[40].

Sotto accusa anche la SGX, il “presunto regolatore” della borsa di Singapore, che beneficia finanziariamente dei grandi volumi di scambio delle azioni Noble e non ha interesse a fare controlli sui bilanci. Molte persone hanno guadagnato bene. Altri, i creditori, sono rimasti fregati. Iceberg lamenta che chi ha bruciato 1,9 miliardi di dollari in 3 anni sia rimasto al timone del gruppo. E ci sono operazioni fortemente sospette, come quella delle vendite ad Agri ed Energy Resources, che avrebbero goduto di prezzi sempre più bassi e fuori mercato[41].

Cronologia del disastro

In realtà, le cose vanno male già a partire dal 2015: i commercianti di materie prime come Noble soffrono a causa del calo dei prezzi del petrolio, del carbone e di altre materie prime mentre le grandi banche[43] tra cui Citigroup[44] riescono a lucrare profitti importanti dal dumping. Noble Group, all’epoca, è il più grande commerciante di materie prime in Asia per fatturato[45], ma non serve: non si riprende dalla perdita di fiducia degli investitori che inizia nel febbraio 2015[46].

La colpa è di Iceberg Research che pubblica alcuni rapporti con critiche sulla contabilità della società di commercio[47]. Il rapporto iniziale di Iceberg accusa Noble di aver gonfiato i suoi profitti attraverso proiezioni di prezzo troppo ottimistiche, affermazioni che Noble respinge e liquida come opera di un ex dipendente frustato e scontento[48]. Gli articoli paragonano le pratiche contabili dell’azienda al fallimento della compagnia petrolifera statunitense Enron[49]. In pratica Noble Group starebbe sopravvalutando le sue attività ed i contratti[50] (almeno 3,8 miliardi di dollari[51]), e starebbe sottovalutando il proprio debito[52].

Iceberg spiega il meccanismo fraudolento: secondo Vagner, fondatore di Iceberg, il Gruppo Noble gioca con le date e le valutazioni delle operazioni di trading commerciale o finanziario. Ad esempio, evitando di iscrivere a bilancio una svalutazione di 603 milioni di dollari di Yancoal, un produttore di carbone australiano che è posseduto per il 78% da Yanzhou Coal Mining, un’azienda legata al governo della provincia di Shandong, in Cina[53]. Noble detiene una partecipazione del 13% in Yancoal e classifica la società come “associata” nel proprio bilancio. Il valore contabile di Yancoal, nel 2013, è di 678 milioni di dollari. Nel 2015 scende ai 614 milioni di dollari, di cui solo 11 milioni di dollari appartengono a Noble, che pure, nel suo bilancio, ci aggiunge anche gli altri 603 milioni di dollari[54].

Secondo Iceberg, nel 2015, Noble ha mentito sui contratti sulle materie prime per 1,1 miliardi di dollari[55]. Arnaud Vagner, ex impiegato di Noble, lavorando nella Compagnia riesce a procurarsi molte informazioni[56]. Impiegato come analista del credito nell’aprile 2011, viene licenziato da Noble “per giusta causa” nel giugno 2013[57] perché cospira contro la società diffondendo anonimamente informazioni false e fuorvianti[58]. Alcune voci dicono che ha cercato di distruggere la società per rappresaglia per il suo licenziamento[59]. Ciò che è certo, è che Vagner è un socio di Iceberg-Research[60]. Iceberg spedisce i suoi rapporti agli analisti, che li inviano ai gestori di fondi.

Le azioni crollano rapidamente, spaventando gli istituti di credito e gli analisti. Noble contesta il contenuto dei rapporti e, nel marzo del 2015, intenta una causa contro l’ex dipendente[61]. Secondo loro Arnaud Vagner e una società delle Seychelles, Enlighten Ace Ltd., hanno cospirato per far scendere il prezzo delle azioni di Noble con le loro false informazioni[62]. Ad agosto, Noble diffonde un lungo rapporto di PriceWaterhouseCoopers, che garantisce la correttezza della contabilità, e convoca un’assemblea degli azionisti per rispondere alle domande di chi è spaventato o furibondo[63].

Ma la perdita di fiducia nella contabilità è un fatto[65]. A dicembre Moody’s ed in seguito Standard & Poor’s declassano il rating della società allo stato di “spazzatura”[66], segnalando che si tratta di un investimento molto rischioso. Il titolo viene rimosso dall’indice azionario chiave di Singapore, togliendo ancora più liquidità. Iceberg, da parte sua, continua a pubblicare rapporti, ma rimane relativamente anonimo. Il sito Web dell’azienda non ha un numero di telefono, informazioni sui suoi ricercatori o l’ubicazione della sede centrale, ma accoglie con favore la partenza dell’amministratore delegato Alireza: “Riteniamo che le dimissioni siano attese da tempo visto che il prezzo delle azioni è crollato del 76% da quando Alireza è stato eletto”[67].

Il 6 marzo 2016 Noble Group pianifica un aumento di capitale (per raccogliere circa 500 milioni di dollari) e una serie di iniziative di riduzione dei costi. Dei 6,54 miliardi di azioni totali da emettere, il maggiore azionista e presidente Richard Elman accetta di prendere 625,5 milioni di azioni, mentre China Investment Corp (CIC) ne prende 630,6 milioni. CIC ottiene così il secondo posto nel consiglio di amministrazione di Noble. Le rimanenti nuove azioni sono sottoscritte da un gruppo di banche tra cui HSBC, Morgan Stanley Asia, DBS Bank, Société Générale e ING. L’emissione delle azioni, insieme alla vendita di Noble Americas Energy Solutions (NAES) generano insieme 2 miliardi di dollari di liquidità aggiuntiva dichiara Noble[68].

Nell’ambito di un programma di riduzione dei costi, Noble licenzia personale dopo la vendita di assets a basso rendimento. La società annuncia che Elman vuole dimettersi dalla sua posizione entro 12 mesi. Il consiglio di amministrazione di Noble istituisce un sottocomitato – presieduto da David Eldon, un amministratore non esecutivo – per esaminare le opzioni per la sua successione e identificare un successore che assuma il ruolo di presidente non esecutivo. Il piano di Elman di dimettersi segue le dimissioni a sorpresa del CEO Yusuf Alireza[69]. In un contesto di crisi sempre più grave, nel maggio 2017 Elman si dimette[70]. Meno di due settimane dopo Sinochem International Corporation, un’importante impresa statale cinese, chiude le relazioni commerciali con Noble[71]. Era l’ultimo grande cliente, la sua partenza è un epitaffio.

L’era Yusuf Alireza

Secondo Iceberg-Research, i mali di Noble Resources sono nati con l’arrivo di Yusuf Alireza. Costui viene assunto come amministratore delegato l’8 febbraio 2012, in arrivo da Goldman Sachs[73]. L’annuncio arriva a sorpresa. Alireza lascia Goldman a metà novembre 2011. Pochi giorni dopo avvengono le dimissioni del precedente amministratore delegato Ricardo Leiman[74]. In precedenza Alireza è stato co-presidente delle operazioni asiatiche di Goldman Sachs e membro del comitato di gestione globale dell’azienda.

Yusuf Alireza ha iniziato a lavorare in Goldman Sachs a New York nel 1992, trasferendosi nel suo ufficio di Londra nel 1997 e ad Hong Kong nel 2008, dove ha gestito la divisione titoli Asia-Pacifico. Ha conseguito un master e una laurea presso la Edmund A. Walsh School of Foreign Service della Georgetown University negli Stati Uniti, ed ha completato diversi masters di specializzazione in relazioni e affari internazionali[75]. Per quattro anni, Alireza viene considerato il successore, a tutti gli effetti, del fondatore di Noble Resources. Il 30 maggio 2016 Alireza inaspettatamente si dimette “per motivi familiari”[76].

Contemporaneamente, Noble annuncia la vendita della sua unità statunitense di energia al dettaglio, North Americas Energy Solutions[77], precedentemente chiamata Sempra Energy Solutions, acquisita da Noble nel 2010 per 582 milioni di dollari. La sua vendita è motivata dall’urgente necessità di liquidità[78] e sarebbe stata, secondo Alireza, il segnale del fatto che le sue dimissioni fossero oramai mature[79]. Commentando i cambiamenti di gestione, il signor Elman dichiara: “Sono lieto che Will Randall e Jeff Frase guideranno le operazioni di Noble Group nel prossimo capitolo dell’azienda. La loro competenza sulle materie prime sarà estremamente preziosa nel nostro futuro”[80].

Randall, residente a Hong Kong, ha iniziato la carriera con Noble in Australia nel febbraio 1997 nel settore del carbone. È stato anche direttore di Noble Energy prima di essere nominato capo globale del carbone nel 2006 e membro del consiglio di amministrazione nel 2008, e direttore esecutivo nel 2012. Frase invece è entrato a far parte di Noble da JP Morgan a New York, dove era amministratore delegato e responsabile globale del commercio di petrolio. Prima di JP Morgan ha trascorso 17 anni in Goldman Sachs, dove è stato amministratore delegato e responsabile globale del commercio di petrolio[81].

Sebbene Alireza abbia avuto un ruolo importante nel crollo di Noble, le dubbie pratiche contabili non sono iniziate con lui. Il livello era già sospettosamente alto sotto il precedente CEO, Ricardo Leiman. Anche lui ha trovato Noble in cattive condizioni, dopo che il suo predecessore aveva effettuato investimenti sullo zucchero nel momento sbagliato. Tuttavia, Alireza avrebbe potuto abbandonare un’azienda sempre più dipendente dalle alchimie contabili per nascondere i cattivi risultati. Invece, secondo Iceberg, ha manipolato i bilanci in modo ancora più aggressivo. Insieme al revisore dei conti, Ernst & Young. Si è certamente arricchito: nel periodo in cui è rimasto in Noble, Alireza ha ricevuto non meno di 75 milioni di stock option[82], cioè il diritto di opzione sull’acquisto di azioni che la società riconosce in capo ai propri manager[83].

Quando sono iniziate le pubblicazioni di Iceberg, Alireza ha difeso l’azienda, assumendo l’agenzia di Relazioni Pubbliche Bell Pottinger, tra le più famose al mondo[85]. La reazione di Alireza alle critiche è particolarmente aggressiva, e ciò lascia subodorare che ci sia davvero qualcosa che non va. Per i giornalisti che pongono domande critiche, Noble ha una sola risposta: una lettera dei suoi avvocati. Anche una ONG riceve minacce legali. Per la stampa è molto difficile scoprire le malefatte della società. Alireza dichiara di voler difendere gli azionisti da Iceberg. In realtà, vuole soffocare la libertà di parola, e vieta di divulgare la retribuzione individuale dei dirigenti[86].

Un anno dopo il licenziamento, nel giugno 2017, Alireza, intenta causa contro Richard Elman per mancati pagamenti dei dividendi per milioni di dollari. In un atto di accusa depositato il 13 giugno presso l’Alta Corte di Hong Kong, Alireza afferma che Elman e la società Fleet Overseas (New Zealand), presumibilmente controllata da Elman, non hanno pagato (come dovuto) le azioni di Noble Group dopo la sua partenza[87]. Secondo l’atto di citazione, Elman ha dato ad Alireza un preavviso di sei mesi e lo ha licenziato dopo che quest’ultimo aveva sollevato “preoccupazioni sulla futura redditività” del gruppo Noble[88].

Alireza sostiene di aver concluso un accordo che lo avrebbe visto ricevere circa 63,9 milioni di azioni di Noble interamente pagate per aver iniziato a lavorare presso l’azienda, e altri 52,3 milioni di azioni al termine del suo rapporto di lavoro, ma nega che queste azioni gli siano state trasferite[89]. Il documento afferma che Alireza è in debito dei due lotti di azioni per un totale dell’1,4% delle azioni di Noble Group, che secondo lui hanno un valore combinato di 79,2 milioni di dollari[90]. Alireza chiede almeno 58 milioni di dollari a titolo di risarcimento personale[91] e per i danni derivati “dalla ritardata consegna”[92].

La causa di Alireza è la seconda intentata da un ex amministratore delegato di Noble. Il suo predecessore, Ricardo Leiman, ha intentato una causa a Singapore nel 2012 perché pretende 12,9 milioni di dollari di bonus e diritti su 67,7 milioni di azioni vincolate e opzioni in un trust. Noble afferma che a Leiman non è dovuto alcun risarcimento perché voleva creare un’azienda concorrente mentre aveva ancora un contratto di consulenza di 350’000 dollari all’anno[93].

L’epilogo del disastro

Il 18 marzo 2018, ridotta all’ombra di sé stessa, martoriata da perdite di trading e svalutazioni massicce, la società, per garantire la sopravvivenza, lavora, in collaborazione con il tribunale di Bermuda, ad un accordo di ristrutturazione da 3,5 miliardi di dollari[95] in cui i suoi creditori acquisiscono il 70% del suo capitale[96]. Agli azionisti andranno il 20% di quote della nuova società, la New Noble[97]. Ma non è sufficiente. La decisione di non pagare un’obbligazione da 379 milioni di dollari, in scadenza il 9 marzo, su 750 milioni di dollari di obbligazioni con scadenza marzo 2022[98], rende la trattativa inutile e mette Noble Resources in rotta verso il suo primo default[99].

Il 22 marzo Richard Elman si dimette in seguito alla notizia che il Gruppo Noble è stato portato in tribunale da Goldilocks Investment Company, uno dei principali azionisti (l’8,1%[100]), che accusa i managers di aver gonfiato il valore degli asset di Noble[101]. Elman, non più Presidente, resta uno dei principali azionisti della società[102]. Le azioni di Noble Group scendono di oltre il 60%, riducendo il valore di mercato del gruppo a 145 milioni di dollari. Al suo apice, la capitalizzazione di Noble Group era di quasi 12 miliardi di dollari. Il 20 novembre il Dipartimento per gli Affari Commerciali (CAD) della Polizia di Singapore, la Monetary Authority of Singapore (MAS) e la Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), annunciano che stanno indagando congiuntamente su Noble Group Limited (NGL) e Noble Resources International (NRI)[103], che è controllata al 100% da NGL[104].

Nell’ottobre del 2019, sostenendo di aver compiuto l’opera di salvataggio, Paul Brough si dimette. Jim Dubow, capo di Alvarez & Marsal per l’Asia, viene nominato come nuovo presidente non esecutivo. Dubow abita in Asia dal 2005 ed ha oltre due decenni di esperienza nel settore[105]. Il 5 aprile 2022 Noble Group completa la seconda ristrutturazione finanziaria da 1,3 miliardi di dollari in tre anni[106], riducendo il debito a 550 milioni di dollari[107]. Il 31 maggio 2022 la società è in trattativa per rinviare il rimborso della sua ultima obbligazione, in scadenza il mese successivo, chiedendo un rinvio di almeno due anni, il che costringerà l’azionista di riferimento, Alumina Holdings, a chiedere aiuto al proprio proprietario, lo Stato della Giamaica[108].

Dopo la ristrutturazione, Noble Group Holdings possiede solo due attività: una quota di maggioranza nella raffineria di allumina giamaicana Jamalco e una partecipazione indiretta dell’8,3% in Harbour Energy Plc. La produzione di Jamalco è stata interrotta un anno fa dopo un grave incendio. E poiché la partecipazione in Harbour Energy è detenuta attraverso una partnership di investimento con il gruppo di private equity EIG Partners, ciò ha limitato la capacità di Noble di venderla. Il resto del gigante di Singapore è oramai inghiottito dall’oblio[109].

Il 24 agosto 2022 la Monetary Authority of Singapore infligge una sanzione di 9,03 milioni di dollari[111] (la più grande sanzione di questo tipo nella storia della città[112]) a NGL per aver pubblicato informazioni fuorvianti nei suoi rendiconti finanziari. ACRA, in consultazione con l’Attorney-General’s Chambers, ammonisce due ex direttori di NRI per non aver presentato i bilanci annuali. Il Public Accountants Oversight Committee (PAOC), che amministra il Practice Monitoring Program (PMP), emette delle ordinanze nei confronti di Ernst & Young in relazione ai bilanci dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016[113].

Le indagini rivelano che la Noble ha stipulato accordi a lungo termine con i produttori minerari, ma poi ha trattato tali accordi come se fossero strumenti finanziari speculativi, invece che come contratti di servizio, registrando di fatto i guadagni nel suo bilancio prima che venisse generato del denaro[114]. Ciò ha gonfiato i profitti e il patrimonio netto di NGL e NRI. La pubblicazione da parte di NGL di bilanci sostanzialmente fuorvianti dal 2016 al 2018 ha indotto la vendita o l’acquisto da parte degli investitori dei titoli di NGL quotati alla Borsa di Singapore (SGX)[115].

Arnaud Vagner, creatore di Iceberg, sostiene che la multa rappresenta solo lo 0,15% del capitale di mercato perso da allora. La sanzione è una minuscola frazione dei guadagni realizzati da amministratori e revisori della società tra il 2008 e il 2017, aggiunge Vagner, è stata comminata ad azionisti e creditori post-ristrutturazione, che non erano coinvolti nella frode”[116].

Chi sono gli sconfitti, quali le prospettive

Il collasso di Noble Resources ha mostrato una debolezza endemica, fino ad allora sconosciuta, della Città del Leone. Chi fa parte dell’élite finanziaria viene protetto anche se delinque, mentre coloro che investono i propri risparmi, o sono lavoratori dipendenti, non hanno nessuna protezione. Non esiste nemmeno una riga sui quotidiani di Singapore che si occupi della sorte di coloro che, con Noble Resources, hanno perso tutto. Si parla solo del destino dell’azienda.

Per questa, certamente, la ristrutturazione è stata durissima. Oggi la società è operativa e, se il tribunale delle Bermuda non avesse nominato un liquidatore provvisorio, sarebbe stata sottoposta a liquidazione coatta, la sua attività terminata e i creditori avrebbero ricevuto un dividendo insignificante[118]. Gli ex managers sono usciti illesi dall’avventura, e con le tasche piene di soldi. Nessuno di loro è stato processato. Lo stesso è accaduto per la società di revisione Ernst & Young. Migliaia di singoli investitori sono rimasti a bocca asciutta. I risparmi di una vita, investiti nella società, sono spariti, utilizzati per finanziare lo stile di vita dei managers di Noble[119].

Ciò che è particolarmente scioccante è che istituzioni di controllo come la SGX e la MAS abbiano permesso a Noble di raccogliere fondi sulla base del suo bilancio fittizio e di ingannare ancora più investitori. Noble ha raccolto 500 milioni di dollari dagli azionisti nel giugno 2016 e un’obbligazione da 750 milioni di dollari nel marzo 2017. Ha raccolto miliardi dalle banche, che hanno consapevolmente finanziato quella che era solo un’illusione contabile[120]. Nelle tecnocrazie medievali cui andiamo incontro, le crisi vengono risolte così.

