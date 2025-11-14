L’accanimento di Pietro Orlandi contro il Vaticano solleva legittimi sospetti

Gli attacchi di Pietro Orlandi contro il Vaticano sollevano parecchi dubbi su quali siano le sue reali intenzioni. Cercare di sapere che fine ha fatto sua sorella Emanuela? Può darsi! Ma perché ostinarsi a cercare risposte dentro una istituzione, quella vaticana, che in questa storia è sembrata più vittima che colpevole?

L’accanimento che il fratello di Emanuela Orlandi sta mostrando verso il Vaticano ha tutta la parvenza di essere una crociata anticlericale nata dopo il suo pensionamento dallo Ior avvenuto anticipatamente nel 2010, a solo cinquantatré anni. Guarda caso, è stato proprio a partire da quell’anno, dopo aver incontrato anche l’attentatore del papa Ali Agca in Turchia, che Pietro Orlandi si è avventurato in una serie di accuse contro il Vaticano, tacciandolo di aver coperto la verità sulla sorte di Emanuela Orlandi, se non addirittura di essere stato colpevole del suo tragico destino.

Una campagna di inverno condotta portando sul banco degli imputati l’intera nomenclatura vaticana. Compreso papa Giovanni Paolo II, accusato di aver avuto una relazione con Emanuela e, per questo, fatta sparire: per nascondere uno scandalo sessuale dentro il Cupolone. Il tutto senza presentare una prova di quanto afferma a media unificati, ma andando avanti con i “mi hanno detto” e con teoremi che cambiano dalla mattina alla sera, comportandosi come quegli illusionisti da circo che tirano fuori il coniglio dal cilindro magico per poi farlo sparire nuovamente.

Chi è dotato di discernimento e non è guidato dal pregiudizio contro la Chiesa si sarà accorto di un particolare curioso: lui presenta ogni giorno delle “rivelazioni” nuove che sostituiscono quelle precedenti, facendole sparire come in un gioco di prestigio. E così una volta la colpa è di quattro papi che sanno e non parlano, nemmeno si fossero trasmessi il terzo segreto di Fatima, poi è del cardinale Ugo Poletti o Agostino Casaroli, poi è del monsignor Paul Marcinkus. Poi, la virata, ed ecco che vengono chiamati in causa i servizi segreti italiani, la banda della Magliana e i terroristi dei Nar. Domani magari sarà il turno delle scie chimiche e degli alieni giunti dallo spazio.

Un campionario di dichiarazioni prese in prestito da personaggi discutibili, come mitomani, sciacalli, criminali e terroristi, da documenti fasulli, come quelli che volevano Emanuela segregata a Londra e che è stata smontata dalla grafologa Sara Cordella che ha dimostrato come quei documenti fossero costruiti con la tecnica del dripping e con le firme di cardinali copiate da Google, e da fonti anonime che lui non cita quasi mai per non beccarsi querele a raffica, perlomeno per appurare se le loro chiacchiere hanno un fondamento o sono uscite fatte solo per mantenere vivo un mistero che finora ha fatto la fortuna solo dei media, a cui non importa se Pietro Orlandi mente o meno, basta che le sue ospitate televisive facciano audience.

La cosa che lascia maggiormente perplessi è che Pietro Orlandi è “cliente” di Francesca Chaouqui, una pierre finita al centro dello scandalo Vatileaks, con documenti del Vaticano rubati e passati a due giornalisti: Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, processati e poi assolti dall’accusa di furto di documenti riservati perché considerati cittadini italiani e non vaticani. Una pierre nella cui abitazione furono trovati documenti e timbri del Vaticano e che ha presentato al fratello di Emanuela l’avvocato Laura Sgrò, la legale che indaga e pubblica libri su chi indaga.

Non si era mai visto nella storia italiana delle persone scomparse che un loro familiare, anziché affidarsi agli inquirenti, alla Procura di Roma che finora non dà segnali di vita e alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta che brancola nel buio più totale, si rivolgesse a una pierre che ha un compito di pubblicità e di propaganda commerciale. Non è un caso che i principali clienti dei pierre siano aziende e vip che vogliono curare la propria immagine, così da avere successo sul mercato di riferimento. A voler pensare bene di Pietro Orlandi, si finisce per pensare male.

Questa strategia lascia infatti ipotizzare che Pietro Orlandi sia interessato più a colpire il Vaticano che a cercare di capire che fine abbia fatto sua sorella. Alcuni psicologi hanno infatti notato come lui non cita quasi mai Emanuela, come se l’avesse rimossa dai suoi interessi. Interessi indirizzati solo ed esclusivamente contro il Cupolone che non se lo fila nemmeno di striscio per non dargli ulteriore visibilità, esibendosi in dichiarazioni vaghe che si risolvono puntualmente in una bolla di sapone. Dichiarazioni che però bastano per dipingere il Vaticano come il male assoluto, forte dell’appoggio di uno schieramento di fan fortemente anticlericali.

La domanda nasce spontanea: Perché sta succedendo tutto questo? Se fossimo del malpensanti, potremmo ipotizzare che Pietro Orlandi, durante la sua permanenza allo Ior, sia entrato in rotta di collisione con il Vaticano per motivi economici e che dopo il suo prepensionamento, che sa tanto di messa alla porta, lui stia usando il dramma di sua sorella come pretesto per una vendetta tutta personale. Ma noi non siamo dei malpensanti e crediamo nella buona fede di Pietro Orlandi. Anche se, come disse un tizio, “a pensar male degli altri si commette peccato, ma spesso di indovina”.