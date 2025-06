Ritorno a casa

Nel 2009 Didier Eribon scrive un libro autobiografico , Ritorno a Reims, che parla a noi oggi.

Didier arriva da una famiglia comunista di una citta’ tra parigi e lussemburgo, studia, litiga con la famiglia, con il padre, se ne va, ha successo , diventa editorialista di una famoso giornale militante, scrive libri, e’ sua l’ intervista biografia con il padre dell’ antropologia Claude Levi Strauss.

Un giorno il padre muore e torna a casa

e scopre che tutti i suoi amici rimasti li’, il suo mondo comunista e delle lotte sociali appoggia la Le Pen. Perche?

che la solidarieta’ di classe si e’ trasfigurata in odio e razzismo contro il proletariato immigrato , chi era in prima fila ai seggi elettorali , molti oggi non votano piu’. Perche’?

Lui stesso si rende conto di provare vergogna sociale a ricordare la sua origine popolare , mentre con orgoglio rivendica il suo essere gay . Perche?

E se il razzismo fosse , anche, la regressione e l’ultimo atto di autodifesa di un mondo che si sente ai margini , incompreso e in ascoltato?

Forse rispondere a queste domande spiegherebbe insuccesso e il peso del no alla cittadinanza agli. immigrati, piu’ di infantili analisi autoconsolatorie o che scaricano la responsabilita’ su gli elettori che non hanno capito.

Temo invece che gli elettori abbiano capito benissimo.