L’Alfa Romeo Milano, o della storia dell’automobile

11 Aprile 2024

Nel metaverso – si fa per dire – dei social network ogni nuovo modello di Alfa Romeo assomiglia a quel politico che tutti detestano, a quell’allenatore di calcio o di qualche altro sport che nessuno sembra sopportare più (per ragioni di volta in volta più emotive e pregiudiziali che concrete), ovvero attira polemiche, critiche a priori, giudizi tranchant (con la parziale eccezione della Giulia, pure oggetto di critiche per una linea, a detta di alcuni, poco originale, nonché automobile dai grandi contenuti tecnici e dalle qualità dinamiche superiori, ma meno venduta di quanto ci si sarebbe aspettati). La nuova Milano, presentata ieri nel capoluogo lombardo, presso sede Aci di corso Venezia, non ha fatto eccezione rispetto al trend, anzi, se possibile, ne è stata il perfezionamento, l’assoluto, l’apoteosi.

Curioso di vederla da vicino, ieri pomeriggio, unico tra i giornalisti presenti a non avere un invito (del resto, mi occupo di altro, anche se sono appassionato di automobilismo fin dai tempi dell’infanzia, o dell’adolescenza), mi sono recato nel luogo della presentazione. Sebbene avessi fatto notare loro che, non essendoci, a parte me, altri giornalisti non accreditati, ovvero nessun assedio di persone e sguardi imprevisti, forse un’eccezione si sarebbe anche potuta fare, i responsabili della comunicazione dell’evento e della security sono stati inflessibili: entra solo chi ha già un invito. A questo punto, qualche anno fa forse li avrei sfidati a rispondere a delle domande sulla storia dell’Alfa Romeo, ma la saggezza conferita dall’età mi ha suggerito di evitare. Poco male, tornato a casa, ho seguito la presentazione della Milano in diretta streaming.

Tornando alle critiche e ai loro eccessi, probabilmente legate all’interiorizzazione, alla cristallizzazione, spesso superficiale, di un’idea del marchio ancorata al passato, o semplicemente a un dover essere, che tiene poco conto della realtà, Alfa Romeo, parte di un grande gruppo, come altri brand, non può che adeguarsi al mercato, allo spirito del tempo, ovvero all’automobilismo circostante (cit. La letteratura circostante di Gianluigi Simonetti). Del resto, tutto ciò che è prodotto, ovvero materia, cosa, nel tempo cambia, e ancora di più se deve rispondere al mercato. Ogni oggetto va valutato in relazione alla sua epoca. La Giulietta Sprint Veloce appartiene agli anni ’50, e alla storia dell’automobilismo. Non ha senso cercarne un parallelo contemporaneo. E così è per l’Alfetta 1.8 del 1972. O per il motore a sei cilindri ideato da Giuseppe Busso, soprannominato il violino di Arese, uno dei migliori motori mai pensati, da qualche anno andato in pensione poiché non rispettava le norme antiinquinamento comunitarie. Si contesta che la Milano abbia un pianale e dei motori Peugeot e che sia prodotta in Polonia (questo aspetto, in verità, implicherebbe una riflessione ampia e dolorosa sulle logiche che stanno dietro le produzioni e sulle ragioni che determinano la loro dislocazione, che sarebbe troppo lungo affrontare qui e che, in ogni caso in gran parte esulano da questo discorso), ma si tratta di sinergie che oggi riguardano la generalità dei modelli presenti sul mercato. Perchè Alfa Romeo dovrebbe fare eccezione? Del resto, anche la 164, prodotta tra il 1987 e il 1997, aveva il pianale in comune con Fiat Croma, Lancia Thema e Saab 9000, e molta Fiat al suo interno, ma fu comunque una grande Alfa, una meravigliosa Alfa. Si può concedere che la Giulietta del 2010 avesse una gamma più ricca e articolata, ma si può al tempo stesso comprendere che l’offerta della Milano punti a razionalizzare il più possibile i costi.

Al di là di tutto, sembra che dietro a questo progetto ci siano un pensiero e un lavoro. La linea è personale e interessante, e pare si sia cercato, a partire dal materiale a disposizione, di rendere le caratteristiche dinamiche della vettura sportive e divertenti. Il resto, parafrasando Mogol e Lucio Battisti, lo scopriremo guidandola, lo capiremo e lo vedremo via via. E quanto a chi – rispettabilmente – ritiene che queste diatribe finiranno quando non ci saranno più automobili per le strade, credo che si sbagli. Non parlo da esperto di viabilità, ma guardando alla storia del mondo. Tutte le volte che si è pensato di eliminare o di ridurre la libertà individuale, la facoltà autonoma di scegliere, con la sua parte inevitabile di anarchia, di caos e di imperfezione, si è sbagliato. La libertà, con tutte le sue complessità e ambivalenze, vince sempre. E, ancora, c’è che di un mezzo di trasporto privato, diverso dalla bicicletta, che pure amo molto, e anche dalle risorse offerte dal car sharing e da altri sistemi analoghi, hanno ancora, e avranno, bisogno in tanti. Quindi, anche se, giustamente, avremo città sempre più a misura d’uomo, l’automobile, elettrica o no, a emissioni 0 o il più possibile ridotte, continuerà a esistere. E a cambiare.