Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB premiato ai 2023 Lipper Fund Award Europa

8 Maggio 2023

Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è stato premiato come miglior fondo Bond Asia Pacific Local Currency a tre anni ai 2023 Lipper Fund Award Europa, primo su ventotto fondi. Il fondo lussemburghese è gestito da Eurizon SLJ Capital LTD, l’asset manager londinese, controllato da Eurizon al 65 per cento, specializzato nei servizi di investimento e consulenza con focus su gestione delle valute e ricerca macroeconomica. Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è stato premiato anche ai 2023 Lipper Fund Award Svizzera, Germania, Austria, Francia e Nordics.

I Lipper Awards, da oltre trent’anni, riconoscono i fondi e le società di gestione per la loro performance a tre, cinque e dieci anni, aggiustata per il rischio, rispetto ai loro competitor. Basati sulla metodologia quantitativa e proprietaria di Lipper, i premi riflettono una valutazione indipendente della performance dei fondi.

Eurizon SLJ Capital LTD ha sede nel Regno Unito ma è caratterizzata da un team di gestione che include principalmente portfolio manager di origine cinese con anni di esperienza a livello internazionale. Coniugando una profonda capacità di comprendere la cultura, le peculiarità e le dinamiche cinesi con una prospettiva internazionale, questo team di gestori di portafoglio lavora alla creazione di valide strategie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi. Eurizon Fund – Bond Aggregate RMB è un comparto specializzato nell’investimento in obbligazioni denominate in Renmimbi commercializzate sul China Interbank Bond Market e in altri mercati della Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong. Lanciato a febbraio 2018, è diventato in breve tempo uno dei più grandi fondi comuni specializzati su questa asset class al di fuori della Cina, con un patrimonio a fine marzo 2023 di circa 1,2miliardi di euro.

«II mercato obbligazionario cinese offre un’interessante opportunità di investimento nell’attuale contesto di mercato. Investiamo in obbligazioni denominate in renmimbi commercializzate sul China Interbank Bond Market e in altri mercati della Repubblica Popolare Cinese e di Hong Kong. Il nostro team di gestione ha una profonda conoscenza dei mercati cinesi in generale e delle obbligazioni governative e corporate in particolare, privilegiando i nomi che presentano un buon livello di liquidità e profili di rischio/rendimento interessanti», spiega Stephen Li Jen, CEO di Eurizon SLJ Capital LTD.

Negli scorsi mesi sono stati premiati anche: Eurizon Fund – Absolute Active come miglior fondo ai Lipper Fund AwardsAustria nella categoria Absolute Return EUR Low a dieci anni su diciassette fondi; Epsilon Fund – Euro Bond come miglior fondo ai Lipper Fund Awards Nordics nella categoria Bond EMU Government a tre anni (su ventuno fondi), cinque anni (su ventuno fondi) e dieci anni (su diciotto fondi).

