Generali presenta Scegli per una Lungavita, soluzione per tutelare la longevità

12 Giugno 2023

Oggi, in Italia, si registrano quasi quattro milioni di persone in condizioni di non autosufficienza. Inoltre, 1.5 milioni di over 65 dichiarano di avere gravi difficoltà nella cura della persona, 3.7 milioni nella cura della casa e 4.2 milioni nella gestione autonoma degli spostamenti*. Le tendenze demografiche attuali determinano, quindi, nuove sfide a cui Generali risponde ampliando l’offerta Protection, uno dei pilastri del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, con “Scegli per una Lungavita”, la soluzione LTC (Long Term Care) rinnovata nelle sue caratteristiche, per pianificare con efficacia la tutela della propria autonomia e proteggere il proprio futuro e quello delle persone care. Una proposta completa e flessibile che permette agli assicurati di poter contare su un aiuto certo e pianificato in caso di imprevisti, anche gravi.

«Come Partner di Vita in ogni momento rilevante, analizziamo lo scenario e progettiamo soluzioni assicurative per soddisfare i bisogni delle persone e proteggere i nostri clienti. “Scegli per una Lungavita” è la proposta con cui Generali risponde a priorità sempre più urgenti dettate da un contesto che vede la necessità di affiancare il welfare pubblico, offrendo servizi a tutela della salute e aiutando le persone a proteggere la propria longevità. Con questa nuova soluzione, la prima sul mercato che consente di versare il premio anche in un’unica soluzione in alternativa al premio annuo, ribadiamo la centralità della protezione delle persone nella nostra strategia e nel nostro modello di business», spiegano Marco Oddone, chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia e Giancarlo Bosser, chief Life Officer di Generali Italia, hanno dichiarato.

“Scegli per una Lungavita” rende concreto il gesto d’amore alla base della scelta di, proteggere l’autonomia e la tranquillità delle persone mettendo in sicurezza il proprio domani e quello dei propri cari. Se l’autosufficienza dovesse venire meno, la soluzione assicurativa garantisce una rendita vitalizia a supporto della gestione della quotidianità.

“Scegli per una Lungavita” offre la possibilità di scegliere la rendita da assicurare in base alle proprie esigenze, decidendo anche la modalità di versamento del premio che si preferisce (in un’unica soluzione o con versamenti annui). La protezione non si esaurisce al termine del pagamento premi, ma dura tutta la vita e si ha la possibilità di contare su coperture aggiuntive per una maggiore personalizzazione della soluzione. Il servizio W Benessere, dedicato alla propria salute, che permette di effettuare con continuità tutti i check up per mantenersi in salute e fare prevenzione è offerto senza costi aggiuntivi e si guadagna anche la possibilità di sfruttare i vantaggi fiscali e le tutele tipiche delle soluzioni assicurative, impignorabilità e insequestrabilità.

Nel dettaglio, la nuova soluzione assicurativa di Generali introduce un’offerta a premio unico, in alternativa al premio annuo già previsto nel precedente prodotto. A entrambe le modalità di offerta sarà possibile abbinare due componenti opzionali: “Stop LTC”, che prevede la possibilità di interrompere la copertura e richiedere la restituzione di parte dei premi versati per un importo pari al 40 per cento degli stessi, un’utile opzione in caso di impreviste esigenze di liquidità e “Proteggo LTC”, che garantisce un’assicurazione complementare temporanea caso morte (TCM) che, in caso di decesso dell’assicurato entro i termini contrattuali previsti, restituisce ai beneficiari i premi versati

Nell’immagine di copertina Marco Oddone, chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia e Giancarlo Bosser, chief Life Officer di Generali Italia