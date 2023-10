I numeri di Italian Excellences 2023 confermano l’interesse per l’Italia

11 Ottobre 2023

Si chiude oggi a Parigi la seconda edizione di “Italian Excellences 2023, Mid Corporate Conference” di Intesa Sanpaolo dedicata in prevalenza a società quotate sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana.

L’evento, che ha preso avvio ieri a Parigi e che si concluderà nella giornata odierna, è organizzato in collaborazione con Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext ed è promosso dalla divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo – guidata da Mauro Micillo – e dalla Direzione Studi e Ricerche – guidata da Gregorio De Felice.

L’iniziativa registra numeri in crescita rispetto allo scorso anno con 48 società coinvolte e circa 110 investitori, prevalentemente francesi, ma con presenze anche da Italia, Spagna e Inghilterra. Oltre 800 gli incontri organizzati tra le aziende e gli investitori, con modalità one to one o a piccoli gruppi, che hanno permesso alle piccole e medie imprese italiane quotate di presentare i risultati raggiunti e le prospettive future.

«I numeri registrati dalla seconda edizione di Italian Excellences confermano il sempre crescente interesse degli investitori internazionali verso le eccellenze del nostro Paese. Un tessuto produttivo di piccole e medie imprese che continua a crescere, a innovarsi e ad aprirsi ai mercati esteri. Questa iniziativa ha proprio l’obiettivo di valorizzare al meglio qualità e prospettive del nostro made in Italy e accompagnare le realtà imprenditoriali nei loro percorsi di sviluppo e di internazionalizzazione», sottolinea Massimo Mocio, deputy chief e responsabile Global Banking & Markets della divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo.

L’evento vede la collaborazione tra le strutture Equity Research e Corporate Broking Research della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales di Global Markets Sales & Platform della Divisione IMI CIB.

Di seguito l’elenco delle mid corporate italiane che hanno partecipato, a rappresentare le tante eccellenze del nostro Paese e i diversi settori industriali che sono il motore della nostra economia: Aeffe, Aeroporto di Bologna, Ala, Alkemy, Antares Vision, Arnoldo Mondadori, Avio, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Carel Industries, Cellularline, Cy4gate, d’Amico Intl. Shipping, Datalogic, Digital Value, Elica, Esprinet, Eurocommercial Properties, Eurogroup, Eurotech, Fila, Generalfinance, GPI, Gruppo Mutui Online, Gruppo Orsero, IGD SIIQ, Illimity Bank, Interpump Group, Irce, Iveco, Italian Wine Brands, LU-VE, MARR, Openjobmetis, Newlat Food, Pattern, Reply, Salcef Group, Sanlorenzo, Seco, Sogefi, Somec Group, Technogym, Technoprobe, Tinexta, Wiit, Zignago Vetro.

La società Virgilio IR ha operato come supporto organizzativo grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, l’ampio data-base di investitori italiani e internazionali e una solida piattaforma tecnologica per la gestione degli incontri.

