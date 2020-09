Parte a Torino il primo master sull’innovazione tecnologica per le assicurazioni

17 Settembre 2020

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, ulteriormente accelerata dalla recente pandemia, ha infatti modificato e sempre più modificherà il modo di fare assicurazioni, dai processi interni aziendali ai prodotti offerti al mercato. Capire gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e coniugarli con le esigenze del business attuali e potenziali è proprio l’obiettivo primario del master in Insurance Innovation. Il master è organizzato dall’Università di Torino (Scuola Management ed Economia) e dal Politecnico di Torino, in collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto. La direzione è affidata alla Prof. Elisa Luciano, la vicedirezione ai Proff. Eleonora Isaia ed Enrico Macii, coadiuvati dalla Prof.ssa Simona Alfiero.

Il percorso formativo è stato presentato oggi, presso la sala auditorium del collegio Carlo Alberto a Torino dai rappresentanti dei partner istituzionali e industriali: il prof. Francesco Profumo (Compagnia di San Paolo), il prof. Giorgio Barba Navaretti (collegio Carlo Alberto), Nicola Maria Fioravanti (Intesa Sanpaolo Vita) e Luca Filippone (Reale Mutua).

Da questo percorso ne uscirà una figura professionale unica nel suo genere, che parla il linguaggio moderno della tecnologia, ma conosce le dinamiche più profonde del business assicurativo e le regole che lo governano. Si tratta di un master di II livello, ideato e progettato in partnership tra eccellenze del mondo accademico, istituzionale e industriale, per preparare neolaureati e giovani professionisti di talento al cambiamento in atto nel business assicurativo. È previsto il coinvolgimento di una faculty mista, composta da esponenti di rilievo provenienti sia dall’accademia sia dall’industria e dalle istituzioni che operano in ambito assicurativo.

Le lezioni si svolgeranno al collegio Carlo Alberto, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, con possibilità di collegamento a distanza per gli studenti fuori sede.

Per la prima edizione, inoltre, sono messe a disposizione borse di studio (per reddito, merito e fuori sede), oltre alla borsa denominata “Covid-19”, riconosciuta a tutti i partecipanti dalle imprese sponsor per sostenere l’investimento in formazione e istruzione in questo delicato periodo di emergenza sanitaria e sociale. Infine, al termine del programma, i migliori due studenti riceveranno una borsa di merito messa a disposizione dalla Fondazione Corradetti.

Il gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato diverse iniziative per aiutare privati e imprese in questo momento delicato causato dalla pandemia da Covid-19. Oggi ha annunciato anche l’estensione della moratoria fino a 24 mesi per le imprese del turismo anche alle imprese clienti della rete Ubi Banca. La sospensione può essere richiesta entro il 30 settembre.

*