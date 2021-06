Il francese Cafè Gourmand, una storia di sapori

28 Giugno 2021

Il caffè gourmand è una delizia tutta francese che si beve a fine pasto o anche nel pomeriggio e che funziona molto bene. Il prezzo oscilla tra i 5 e i 7 euro. Si tratta di un caffè espresso accompagnato da dolcini, come la crème brûlée, la mousse al cioccolato, œufs à la neige, delle chouquette, un pezzo di torta, della panna, della panna cotta, dei biscotti e della frutta, e che toglie al cliente la voglia di dolce senza esagerare con le calorie. Peccato che i francesi non conoscano il caffè ginseng e non sappiano neppure di cosa tu gli stia parlando a tale riguardo.

Anche in Italia alcuni ristoratori e bistrot lo hanno inserito nel menu, ottenendo recensioni positive su Tripadvisor.

La formula consente di assaggiare diversi tipi di dolce, senza esagerare. Insomma, un piccolo piacere da dedicare a se stessi per la gioia del palato e la felicità dell’umore. Un modo delizioso per volersi bene, per veri gourmand.