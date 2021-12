Addio a Franco Ziliani, creatore del Franciacorta con lo spumante Berlucchi

27 Dicembre 2021

L’Italia dice addio a Franco Ziliani, a cui si deve la creazione dei vini Franciacorta con gli spumanti Berlucchi, ed in particolar modo, l’idea di proporre una alternativa altrettanto pregiata ed elegante rispetto allo champagne francese. Il grande enologo si è spento nel giorno di Natale, all’età di 90 anni. Giunto alla corte bresciana del Conte Guido Berlucchi, riuscì nel lontano 1961, a far compiere il salto di qualità alle produzioni vitivinicole locali che oggi arrivano a vendere oltre 4, 2 milioni di bottiglie, portando alla luce il primo Franciacorta, in ossequio alla promessa assunta nei confronti del nobile proprietario di migliorare il bianco realizzato nelle cantine della famiglia Berlucchi. Franco Ziliani, che come enologo è stato uno dei più competenti e stimati del settore, è riuscito a far raggiungere al Franciacorta un livello di notorietà massimo tra gli spumanti nel mondo, tanto da attestarsi in maniera solida nelle quotazioni di mercato e aggiudicarsi il titolo di “cantina dell’anno 2022” Gambero Rosso. Le redini della prestigiosa attività svolta da Ziliani, con dedizione, perseveranza e grande competenza, oltre che fiuto imprenditoriale invidiabile, passano ora nelle mani dei tre eredi, Arturo, Paolo e Cristina.

Il miracolo economico che Ziliani riuscì a compiere con i vigneti del Conte Berlucchi che in seguito gli cedette la cantina, si devono esclusivamente alla sua passione viscerale per il vino con le bollicine che, lo stesso, raccontava gli fosse nata osservando il padre stappare una bottiglia di champagne, in occasione del suo diploma. Dopo aver imparato il mestiere di enologo presso la scuola di Alba, ha trascorso la sua vita dedicandola interamente allo spumante ed alla sua produzione di qualità. Partendo da risultati zoppicanti, nel 1958, ha trasformato totalmente le sorti del Franciacorta Berlucchi, approdando ad un monte vendite eccellente che promette di migliorare ancora nel prossimo futuro. La grande fama dei francesi e del loro champagne, vede ormai la presenza stabile dello spumante italiano, plasmato da Franco Ziliani. Da quel di Erbusco, nelle colline bresciane, insieme al Conte Guido Berlucchi, un giorno di sessant’anni fa, è nato il sogno del Franciacorta, che il mondo avrebbe apprezzato, conoscendo e praticando una eleganza non artefatta e pregna di passione, come solo il vino italiano sa essere, attraverso la fatica e l’allegria di chi vive in simbiosi con la propria terra. L’Italia è un paese che profuma ancora, nonostante tutto, di autenticità.