Il cinema italiano che 40 anni fa parlava di tematiche trans

14 Luglio 2021

Sono esattamente 40 anni dall’uscita di una pellicola dalla comicità irresistibile, firmata dal regista Pasquale Festa Campanile: Nessuno è perfetto, con Renato Pozzetto, Ornella Muti e Lina Volonghi.

In questa fase della storia parlamentare, caratterizzata da un acceso dibattito interno circa l’approvazione o meno del DDL Zan, le motivazioni esposte dagli opposti schieramenti si sprecano.

Non è mia intenzione entrare nel merito delle rispettive analisi, visti i tanti autorevoli commentatori sulla piazza e l’ossessione per lo status che si lega a certe idee, ma bensì evidenziare che l’Italia non è mai stata così provinciale come la si vuole dipingere rispetto a certe tematiche. Ed il cinema ne è una prova evidente.

Un tema di grande delicatezza viene trattato con ironia dal regista ed interpretato dagli attori in maniera superlativa. Ornella Muti è bellissima e professionale, Pozzetto tenero e comicissimo, la Volonghi immensa, con la sua voce inimitabile ed il suo carisma scenico.

Non credo che nel nostro cinema ci sia stato un esperimento di questa portata rispetto a certe tematiche. Una leggerezza di questo tipo, nell’affrontare una tematica complessa come questa.

Per la trama del film vi rimando a questo link. Di seguito, il trailer della pellicola.