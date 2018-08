La Ricerca della Felicità, Qualunque Cosa Sia

12 agosto 2018

Una casetta isolata, dispersa tra i boschi. Al suo interno due famiglie sono intorno a un tavolo; festeggiano il quarantaquattresimo compleanno di Thom Payne, interpretato da Steve Coogan. Sulla tavola i rimasugli del pasto, calici di vino riempiti e riempiti di nuovo, bottiglie di cui resta il fondo o poco più. Le solite battute sul tempo che avanza, sull’ormai sei a metà dei giochi. Sembra tutto nell’ordinario. Se solo non fosse che questa meraviglioso quadretto è stretto tra un monologo di Thom Payne dove manda a quel paese, senza curarsi del francese ortodosso Thomas Jefferson e quella sua stramaledetta ricerca della felicità e una discussione se sia meglio avere o meno un’infanzia infelice. A rincarare la dose, appena un attimo dopo, c’è una scena fuori casa. I quattro adulti, intenti a fumare sigarette (e anche qualcosa di più), commentano la news del giorno: Monica, personaggio che non comparirà mai da lì in poi, a trentasette anni decide di farsi, scusate di nuovo il francesismo, farsi restringere la passera.

Questo è il biglietto da visita di Happyish, serie tv diretta e scritta da Shalom Auslander. La storia è, appunto, quella di Thom Payne, padre di famiglia, pubblicitario sulla quarantina, ormai disilluso che cova l’ambizione di scrivere un libro, stanco ormai di “lavorare per Satana”. Infatti siamo ormai negli anni ’10 e il settore della pubblicità ha monopolizzato la nostra vita. Ogni cosa è un brand, o come conferma la serie “io sono un brand, tu sei un brand, Dio è un brand, un brand in difficoltà ultimamente”. Perfino Al Qaeda, come gli fa notare il suo capo Jonathan, sorta di moderno bohèmien con il vizio smodato per l’alcol, che però dovrà abbandonare sostituendolo con frullati di verdura. Non solo: per svecchiare l’azienda, ancorata a format pubblicitari vetusti e superati, arrivano i rottamatori, due svedesi giovani e infilati in jeans ultra-skinny: uno biondo e con la parlantina, showman, amato e allo stesso tempo odiato come un Matteo Renzi qualunque; l’altro silenzioso e introverso, che comunica i suoi lampi di genio bisbigliando all’orecchio del socio. Durante l’intera serie le loro nuove idee esplodono durante riunioni in cui la tensione si taglia con il coltello. Idee come simulare un attacco terroristico in una cittadina americana di periferia per spingere i giovani ad arruolarsi, smontata in quattro secondi dal generale ivi presente, e altre che farebbero sembrare i social manager del Movimento 5 stelle tutto sommato ragionevoli. Non solo: l’intera azienda viene rimodellata per rispondere alle esigenze di un mercato più moderno, per essere più stylish, come rinominare tutte le sale con nomi di scrittori e registi perchè “noi siamo creativi”. Un’azienda così moderna in cui si rischia di essere licenziati “per non avere un profilo Facebook”. E poi c’è il mondo in cui Thom vive. Un mondo fatto fermate del treno affollate da giovani yuppie che idolatrano Steve Jobs, di telefoni che squillano, email a cui rispondere.

A salvare Thom, però, ci pensa la famiglia, Lee e Julius. Lei, un’artista scettica verso tutto dalla religione alla scienza, con una madre ossessionata dalla shoa (“riesci a fare un cazzo di discorso senza citare l’olocausto?” dirà Lee rivolta al pacco Amazon che impersona sua madre). Lui un bambino tanto carino quanto manipolabile.

Cancellata dopo appena una stagione, Happyish è una serie che trasuda di cinismo e riflessione, condita da splendide chicche letterarie, non scade mai nel banale e resta ancora oggi una perla da riscoprire.