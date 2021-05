La società che non parla più di amore e uno spot che ricorda: «Dite di si!»

3 Maggio 2021

Il periodo è teso e angosciante e lo sappiamo bene. Abbiamo passato gli ultimi anni stressati dagli estenuanti ed inconcludenti dibattimenti dei politici in tv. Poi è arrivato il Coronavirus e l’unica emergenza sociale è diventata la lotta contro il virus che non accenna ad andarsene.

Finalmente, arriva uno spot che parla di amore. In maniera distensiva e ironica.

“Dites Oui” è il titolo della clip di 1.26 in cui le donne rivendicano il diritto di fare l’amore con chi vogliono, come vogliono, quando vogliono, “senza che la religione o la religione la reprimano, la insultino, la giudichino”. Lo spot è opera del regista Ted Etienne e partecipa al Mobile Film Festival, un concorso internazionale che premia video di un minuto girati con uno smartphone.

Il messaggio è: « Une femme doit avoir la liberté de son corps quel que soit ses envies, son âge ou ses convictions ! » (Una donna deve avere la libertà del suo corpo qualunque siano i suoi desideri, la sua età o le sue convinzioni!).

Inevitabile è arrivata una pioggia di commenti sui social e lo spot risulta essere subito divisivo tra l’opinione pubblica. Accanto a quelli che plaudono all’iniziativa e ne colgono il lato ironico e liberatorio, ve ne sono altri che guardano con sospetto questo tipo di trovate che, secondo loro, andrebbero verso una ulteriore oggettificazione della donna.

A nostro sommesso parere, è uno dei pochi messaggi sulla piazza in questo momento che colma un vuoto nella comunicazione. Pensateci: non si parla più di amore.

È un dato di fatto. La società è percorsa da angosce, paure, violenza, rabbia, odio. Il lessico, dal 2020, è diventato monotematico, impregnato com’è di termini e anglicismi relativi alla pandemia (su questa colonizzazione linguistica segnalo un interessante articolo qui: https://occhiodilucie.com/vocabulaire-pandemique-italien/).

I social, manco a dirlo, ne sono pieni. Il caso di Liliana Segre ricoperta di insulti e minacciata di morte per una foto scattatale mentre prende la sua dose di vaccino fa scuola. Ma è solo un caso tra centinaia, tant’è vero che prende finalmente consistenza la necessità di una legislazione appropriata contro i crimini relativi alle minacce e all’odio in rete.

Certo, non si tratta di sentimenti nuovi all’interno della società. Oggi i social amplificano e mettono in piazza gli abissi del cuore umano, mentre una volta questa era materia di studio per romanzieri e pensatori. I filosofi stoici nell’antichità o un filosofo seicentesco ma di perenne attualità come Benedetto Spinoza, ad esempio, hanno riflettuto a lungo su questo tema, evidenziando come siano perniciose emozioni come la rabbia e l’odio all’interno della vita pubblica. E Platone proponeva un percorso di perfezionamento attraverso il quale giungere dall’amore terreno alla bellezza ideale attraverso la conoscenza filosofica.

Altri tempi, voi direte. Forse. Ma è certo che in una comunicazione quale quella odierna, così aggressiva e manipolata, abbiamo bisogno anche di staccare la spina e concederci un momento di leggerezza come questo. Per parlare d’amore, in un mondo attraversato da conflitti e lacerazioni, mai in pace con se stesso e dove l’uomo si affanna a cercare una libertà che non riesce mai a conquistare veramente.