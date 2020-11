Rooney Mara e Joaquin Phoenix parlano per la prima volta del loro figlio

4 Novembre 2020

Il pubblico la ricorda nei panni di Lisbeth Salander in “Uomini che odiano le donne”, in quelli di Maria Maddalena nell’omonimo film di Garth Davis ed ancora in quelli di Therese Belivet in “Carol” (con l’affascinante Cate Blanchette) ed in molti altri ruoli dove l’attrice ha dato costante prova della sua bravura e della sua versatilità. Rooney Mara lo scorso settembre ha avuto un bambino dal compagno Joaquin Phoenix, anche lui attore. Al bambino è stato dato il nome di River, come il fratello maggiore di Joaquin, scomparso a soli 23 anni ed anch’egli attore di gran talento.

La coppia hollywoodiana si è sempre contraddistinta per discrezione ed amore della riservatezza. Rooney e Joacquin, 35 anni lei, 46 lui, si sono conosciuti nel 2012 sul set del film “Lei” e, come ha rivelato Vanity Fair, lui era convinto che lei lo disprezzasse, salvo poi scoprire che invece Mara ricambiava l’interesse dell’attore, ma che era soltanto molto timida.

È solo in questi primi giorni di novembre che la coppia ha parlato del loro primo figlio ed hanno anche colto l’occasione per rilanciare le battaglie sociali di cui sono ambasciatori. In modo particolare, in una lettera inviata al periodico “People”, i due attori hanno riportato l’attenzione sui tutti i figli dei migranti che negli Stati Uniti sono stati separati dalle loro famiglie, ricordando che più di cinquecento di loro aspettano ancora una difficile riconciliazione.

