La linea d’ombra #7 (edizione speciale) – L’orrore in potenza

20 Luglio 2020

Ogni settimana una breve riflessione sul cinema di genere: horror, noir o thriller (perlopiù poco visti o poco discussi) che lasciano impressi – per un motivo o per un altro – segni indelebili.

Difficile scegliere un punto di partenza per il cinema horror occidentale. È un’operazione complessa in quanto sono molti i tasselli da mettere assieme e, allo stesso tempo, non è per niente semplice comprendere quali siano quelli veramente essenziali. Ci sono però due nomi ai quali è necessario fare riferimento ogni volta che si voglia riflettere sulla possibilità di mettere l’ultima parola sull’ossessionante ricerca di questa possibile genesi: Georges Méliès e Segundo de Chomón. Il cinema “pioneristico” dei due, infatti, mostra chiaramente come l’intento orrorifico di alcune delle situazioni messe in scena si renda esplicito e indiscutibile.

In Le manoir du diable (1896) di Méliès un gigantesco pipistrello volteggia e improvvisamente si trasforma nel Diavolo. Le apparizioni e le improvvise sparizioni, il demonio già nella sua dimensione caricaturale e la scenografia come spazio unico di interazione amplificano lo spessore degli elementi a disposizione, dichiarando così il bisogno di andare ad aggiungere sempre più elementi: il calderone dal quale escono fantasmi e scheletri è infatti un oggetto fondamentale per farci asserire che questo possa veramente essere il primo film horror della storia del cinema. Ma Méliès non si ferma e insiste: l’anno dopo, con L’auberge ensorcelée (1897) terrorizza l’ospite di un albergo a suon di oggetti che spariscono all’improvviso.

Per non parlare de L’Homme à la tête en caoutchouc (1901) dove lo stesso Mélies gonfia, fino a farla esplodere, una perfetta copia vivente della sua testa, in un tripudio di ironia – per l’epoca – abbastanza macabra. Sicuramente la natura spesso giocosa del francese ci induce ad attenuare ogni elemento potenzialmente spaventoso, ma il volume dell’eccesso, della ricerca continua di una stramba meraviglia basta a convincerci che ci troviamo di fronte a un maestro dell’orrore. Forse molto, o tutto, dipende fortemente da quel bisogno stringente in Méliès di fare – come scriveva Fernaldo Di Giammatteo – “del cinema il luogo della irrealtà”, uno spazio in cui, solo per il fatto di poter assistere a qualcosa di incredibile, è possibile suscitare inconsciamente il terrore.

E, più o meno, le stesse carte le gioca anche lo spagnolo Segundo de Chomón: in Le spectre rouge (1907) le illusioni e le sparizioni delle giovani ragazze vengono quasi percepite come inquietanti in quanto a realizzarle è una figura demoniaca e scheletrica; in La Maison Ensorcelée (1908) il personaggio che infastidisce gli avventori è una specie di diabolico spiritello che in una delle ultime inquadrature diviene enorme, manifestandosi in tutta la sua vile ripugnanza.

Si può notare, anche solo dando un’occhiata a questi pochi cortometraggi, come l’horror, nel cinema di Méliès e de Chomón, sia qualcosa che scaturisce naturalmente. Ciò è dovuto probabilmente alla percezione stessa della fantasmagoria; un orrore che sicuramente niente ha a che fare con il tripudio gotico di certi stilemi che già sono presenti nella cultura popolare e che quindi ancora dovranno aspettare per contaminare anche le espressioni della settima arte. Quello che però colpisce di questo orrore in potenza è la naturalezza con la quale si cesellano le figure che si spostano e si atteggiano sullo schermo, che danno forza e colmano quelle lacune che ci separano da un orrore completamente in atto. Insomma, come sosteneve Odilon Redon, il segreto della riuscita dell’esperimento sta tutto lì: “nel dare vita ad esseri inverosimili secondo le leggi della verosimiglianza, sottoponendo, nella misura del possibile, la logica del visibile al servizio di tutto ciò che è invisibile”.