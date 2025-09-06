Firenze
riflessione sulla riqualificazione di Massimo Crispi
6 Settembre 2025
La chiusura dell’intervento ne chiarisce in parte il senso palesemente provocatorio.
Tuttavia molte affermazioni meritano una riflessione ed un approfondimento. Cercando di essere sintetici;
- La questione m’ano d’opera nel turismo, tutto vero ma allora si deve dire chiaramente che l’investimento, anche pubblico, deve essere nell’industria, nelle attività manifatturiere
- Il cubo nero è speculazione, corretto al pari di altre affermazioni come quella sulla vendita dell’ex comunale, ma se siamo in una economia di mercato ci sta anche quella: per combatterla occorrono regole pubbliche che però la maggioranza al momento non desidera altrimenti non governerebbe il centrodestra
- Il cubo neo masturbazione di architetti, può essere ma forse bisognerebbe portare più rispetto e puntare soprattutto l’attenzione su i cosiddetti tutori della bellezza e del paesaggio, perché se quel progetto l’hanno approvato o sono tonti e inadeguati o si rischia di pensare male e fare peccato; ovviamente questo non assolve gli architetti, ma nella società dell’immagine contano i rendering, e nelle facoltà di architettura si è esaltato il progetto architettonico, gli archistar, mentre l’urbanistica è divenuta residuale come tecnica e come disciplina sociale
- I centri urbani sono in effetti parchi di divertimento, ma anche qui il problema è la politica, non gli architetti; è fuori discussione che si è perduto il senso della città
- L’ecomostro è altra cosa, si può parlare di progetto non venuto bene e di speculazione edilizia, l’ecomostro presuppone anche un danno ambientale in senso lato. Peraltro andrebbe fatta una riflessione sul fatto che i progetti di architettura non sempre, anche quelli poi osannati, sono stati accolti con favore. Il Beaouburg di Rogers e Piano non fu amato all’inizio, il bosco verticale decantato è in realtà un edificio da costi ambientali rilevanti oltre che un edificio per ricchi; cioè come si intuisce c’è un mondo da discutere
- La cristallizzazione della bellezza, questo è il problema. Ricordato che vene gridato alla scandalo anche per la stazione di Firenze negli anni 30, è anche solo pensare che sia corretto cristallizzare che è sbagliato; da sempre la città è un prodotto in trasformazione con cicli più o meno lunghi correlati alle vicende economiche e politiche da una parte, dell’evoluzione tecnologica dall’altra; quindi il problema è chi persegue la conservazione a prescindere invece di coltivare la conoscenza e sapienza delle trasformazioni nella storia e nell’oggi;
- Infine una cosa che sfugge, se si pensa anche ha chi ha in gran parte alimentato questo scandalo fiorentino, fermo restando che a Fiorenze ed in Toscana sono sempre stati bravi a fare questi polveroni, per risolverli a loro favore in un modo o nell’altro, si deve cogliere un altro aspetto: cioè l’evidenza di uno scontro che cresce tra una capitalismo locale e tradizionale addirittura legato allo storico possesso di terre per quanto saggiamente governate e messe a reddito ed un capitalismo internazionale che molto più dotato di capacità finanziaria agisce con rapidità e se vogliamo anche spietatezza per risolvere le cose a suo favore; e forse anche su questo sarebbe utile ragionare
