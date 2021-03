28 marzo in Francia, tra Covid e Marce per il Clima

28 Marzo 2021

Mentre la situazione sanitaria in Francia è esplosiva, il 28 marzo 2021 sulle piazze di tutta la Nazione si sono svolte le Marce per il Clima, un appuntamento che raduna migliaia di persone, crea assembramenti e si svolge per chiedere al governo una legge e degli interventi incisivi per contrastare il surriscaldamento del pianeta.

Il quotidiano Mediavenir, nella stessa giornata, riporta: “7.014 casi e 131 decessi ospedalieri legati a #COVID19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. 27.712 posti letto sono occupati in ospedale (+453 in 24 ore) di cui 4.872 in terapia intensiva (+81)”.

Era proprio il caso di creare ulteriori assembramenti in un Paese che già ha pagato e sta ancora pagando in termini di vite umane? A quanto pare, sì. Basta guardare le foto che vi posto qua sotto.

Foto di Lucia Gangale in esclusiva per Gli Stati Generali