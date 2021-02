Zero emissioni al 2050, fusione rinnovabili-retail: il piano strategico Eni

19 Febbraio 2021

“Eni rimane fortemente impegnata a ricoprire un ruolo chiave nella sostenibilità e nell’innovazione, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico in tutte le sue attività. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra trasformazione e ci impegniamo a raggiungere la totale decarbonizzazione di tutti i nostri prodotti e processi entro il 2050. Il nostro piano è concreto, dettagliato, economicamente sostenibile e tecnologicamente realizzabile.

Inoltre, oggi, annunciamo la fusione dei nostri business delle energie rinnovabili e del retail. Con questa nuova realtà, la nostra già ampia base clienti retail crescerà ulteriormente con l’aumento dell’offerta di energia rinnovabile.

La combinazione dei nostri business di bio-raffinazione e marketing, inoltre, darà una forte spinta alla mobilità sostenibile. Queste iniziative contribuiranno sensibilmente alla decarbonizzazione dei nostri prodotti e avranno un impatto positivo per i nostri clienti. Infine, grazie a una forte disciplina finanziaria e una generazione di cassa resiliente, siamo in grado di incrementare la nostra politica di remunerazione, in linea con lo sviluppo strategico del nostro piano”.

Con queste parole Claudio Descalzi ha commentato la presentazione del piano strategico 2021-2024 si Eni, di cui è amministratore delegato.

I punti principali della strategia

Eni punta a una posizione di leadership nella transizione energetica e a una decarbonizzazione delle attività per offrire una varietà di prodotti interamente decarbonizzati.

Inoltre, Eni punta alle “Zero emissioni nette al 2050”, cui si aggiungono i nuovi obiettivi di riduzione di emissioni assolute del 65% entro il 2040. Rispetto ai piani precedenti, sono stati aggiunti nuovi obiettivi intermedi, con un calo del 15% al 2030, precedentemente previsto al 2035. Entro il 2040 sarà inoltre raggiunto l’obiettivo del -40%.

In questo quadro, è prevista un’integrazione, diversificazione ed espansione dei business retail e rinnovabili, dei

prodotti bio e dell’economia circolare.

Inoltre, Eni procederà alla fusione dei business retail e rinnovabili, con una crescita accelerata della base retail a 15 milioni clienti e una crescita della capacità installata da rinnovabili a 15 GW al 2030. Per quanto riguarda i dati di bilancio, si punta al raddoppio dell’EBITDA, a quasi €1 miliardo nel 2024.

Tra gli obiettivi strategici, la società punta a rafforzare la propria solidità finanziaria per minimizzare l’impatto della volatilità dei prezzi delle materie. L’aumento dell’efficienza e il continuo bilanciamento del portafoglio contano ad assicurare valore e rendimenti elevati in tutte le attività.