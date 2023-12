Fiumi di petrolio russo in barba alle sanzioni

1 Dicembre 2023

Quella che vedete è la petroliera maltese Vallesina[1]. Nonostante le sanzioni, viaggia avanti e indietro tra i porti russi del Maro Nero e quelli dell’Europa Occidentale e del Medio Oriente. Nonostante le sanzioni, il trader che la incarica, il colosso Petraco Oil, affitta questa ed altre petroliere per commerciare gli idrocarburi russi che, secondo le sanzioni, da due anni dovrebbero essere impossibilitati a lasciare la Russia e ad essere venduti. Eppure il commercio continua, e non viene nemmeno mascherato. Non esiste autorità che abbia un interesse nel fermare questo commercio. Una condizione che il management di questa azienda, di origine jugoslava, conosce bene, perché opera da quasi mezzo secolo sul filo del rasoio tra legittimo ed illegittimo, tra economicamente necessario e diplomaticamente inconfessabile.

Petraco è uno dei più antichi trader di materie prime al mondo. La sua attività principale è il commercio e la distribuzione di energia, con un’esperienza consolidata nei settori del finanziamento, della raffinazione, del noleggio, dello stoccaggio e della logistica – 500’000 barili al giorno[2]. Nasce alla fine degli anni ‘80 a Panama[3]. Il suo fondatore, l’uomo d’affari croato Branko Šrenger (Zagabria 1930), ha un passato oscuro, e la sua prima società, la Wellis Inc. Panama[4], viene indagata nel 1990 per l’esplosione a bordo di una petroliera battente bandiera panamense che causa la morte di 32 operai – un’inchiesta conclusa senza condanna[5].

La storia

Šrenger, due anni prima, ha fondato la holding Hillard Holding Inc. insieme a diversi ex manager della società petrolchimica di Stato jugoslava INA[7], che hanno lasciato la carriera statale dopo uno scandalo legato a una truffa del trader petrolifero genovese Gabriele Volpi[8]. Costui, nei Balcani, è da anni in affari in Slovenia[9], con il gruppo Petrol (fondato come Jugopetrol nel 1953, unica alternativa nazionale ad INA[10] e, dal 1974, uno dei maggior trader di gas del Patto di Varsavia[11]) – con cui Hillard collabora proficuamente in Africa[12].

Šrenger, nel 1971, in collaborazione con INA Trade e Petrol, crea una struttura per la rivendita di prodotti petroliferi la cui holding, la Oils and Chemicals SA Panama, ha i suoi uffici a Milano[13]. La sua espansione è stata significativa negli anni ’70 attraverso una serie di società in Panama (Delfin Co. Ltd, Nilostro Inc., Korex Ltd, Wellis Ltd e Mizat Ltd): una piovra commerciale in cui Petraco, specialmente dopo l’implosione della Jugoslavia, ha svolto un ruolo di primo piano nella riorganizzazione economica dei Balcani. Nel 1992, ad esempio, Petrol acquista un decimo dei suoi prodotti petroliferi dal una società del gruppo Petraco registrata a Guernsey[14].

Hrvat Branko Šrenger non ha cominciato con INA, ma prima ancora, con Genex di Belgrado, la più grande società di esportazione del Paese, strettamente legata ai servizi segreti jugoslavi UDBA[15]. Per questo motivo, la sua squadra manageriale viene per intero da quella dei giovani trader creati da Josip Tito dopo la fine della guerra dopo l’abbandono del sistema sovietico e la nascita del gruppo Energoprojekt, che doveva battersi alla pari con le aziende occidentali[16]. L’idea del governo di Belgrado è di divenire un intermediario per procacciare valuta occidentale alle dissanguate casse sovietiche, e per coprire in parte il crescente fabbisogno energetico dei paesi che poi faranno parte dell’Unione Europea[17].Un’idea che è stata un successo parziale, permettendo a Tito di avere i conti in ordine, ma senza mai riuscire a combattere il male endemico del proprio paese: la disoccupazione[18].

Gli affari di Genex e Petrol con il principale partner industriale, l’ex Unione Sovietica, sono curati da Robert Ježić, in seguito magnate croato della cerchia dell’ex Primo Ministro, Ivo Sanader (riconosciuto colpevole e condannato per corruzione e appropriazione indebita in caso INA-MOL[19], sulla base della testimonianza di Robert Ježić, suo complice[20]) – una brutta storia, successiva alla nascita della Croazia e della Slovenia, con la quale il potere politico slavo ha cercato di infiltrarsi in Italia[21].

Dopo il 1990, Ježić è diventato molto vicino alla seconda moglie di Branko Šrenger, che ha convinto suo marito di aprire un ufficio di rappresentanza di Petraco a Rijeka e a nominare Ježić come il Direttore[22]. Robert Ježić è nato nel 1955 a Rijeka ed è uno dei croati più ricchi (stima 2007: 65 milioni di Euro[23]). La sua passione per la vela lo porta nel club velico Galeb ai soli 9 anni, e nel 1969 diventa campione cadetti di Jugoslavia. All’inizio degli anni ’70 supera l’esame di skipper e questo gli permette di avvicinarsi a uomini ricchi e influenti. Su consiglio di un cliente, a 30 anni accetta un lavoro presso la società commerciale internazionale Philipp Brothers di New York e inizia a commerciare prodotti petrolchimici. Nel 2004 diventa il proprietario di maggioranza di Dioki, un’azienda croata produttore di plastica e polimeri. Dal 1988 al 1992 lavora per Petraco a Milano[24].

Si dice che Ježić si rechi spesso a Mosca, dove incontra Franjo Gregurić[26] (ex primo ministro della Croazia nel 1991-1992). Il legame con Franjo Gregurić e con l’allora direttore commerciale di Pliva, Branko Mikša, gli ha permesso di entrare in affari con l’INA e, col tempo, di trascurare Petraco. Dopo la rottura con Branko Šrenger (1992) Ježić fonda la Landmark Chemicals SA Losanna e la BMS a Bruxelles. Queste due società, dal 1993, sono i maggiori partner dell’INA, il cui direttore generale è Franjo Gregurić[27]. La rete di relazione dei due uomini d’affari dà loro la possibilità di essere i più grandi imprenditori balcanici in Unione Sovietica[28].

Branko Šrenger è stato direttore della Petraco Llp di Londra fino alla sua morte, avvenuta il 3 febbraio 1993[29]. Dal primo matrimonio con Gordana Čakarun-Šrenger ha avuto due figlie, Ingeborg (Inge/Inga) e Maja Herman. La prima moglie di Šrenger in Croazia possiede una proprietà di lusso a Lussingrande (Veli Lošinj). La seconda moglie, Branislava Dekanić-Šrenger, ha fondato nella sua casa di Westminster a Loson un’associazione per aiutare i bambini affetti da sindrome di disprassia. Anche lei è cittadina britannica, e vive in un lussuoso palazzo vittoriano[30]. Branko Šrenger è stato il primo dei petrolieri croati ad acquistare immobili di lusso a Londra[31].

Figlia di Branko, Inga (Ingeborg) Šrenger (nata il 17 aprile 1959[32]) è stata anche presidente di tante società con Ježić e Kirigin: Nilostro Inc. Panama[33]), Delifin Co Ltd Panama[34] e Korex Ltd. Panama[35]. Qualche anno fa, il Gruppo Petraco si è trasferito in Svizzera[36] ed ha una nuova holding la Petraco Oil Company SA Lugano[37]. Oggi il Gruppo Petraco è guidato da Inga Šrenger ed è uno dei maggiori commercianti di petrolio dalla Russia, anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina[38].

Nella lunga storia di Petraco, le società chiave che sono ancora attive sono:

Petraco Oil Company Llp Londra, fondata nel 2012 ed ora in liquidazione[39], poiché l’attività è stata spostata in Svizzera, e che viene controllata da entità offshore: Petraco Oil Company Ltd St Peter Port (Guernsey), Petraco Oil Investment Ltd Guernsey e Kostenec Enterprise Ltd St Peter Port, Guernsey[40]. Il suo ruolo di capofila è stato rilevato dalla Petraco Services SA Lugano[41] e dalla Petraco Oil Company SA Lugano, che controlla due nuove società di trading: la Petraco Oil Holding Company Ltd Birkirkara (Malta) ed il 3% della Finoil Spa[42];

Kostenec Enterprise Ltd St Peter Port, Guernsey, originariamente registrata nelle Isole Vergini, guidata personalmente da Ingeborg Šrenger e dai suoi principali collaboratori, Francis Reilly e Ashley Northgrave[43];

Petraco Oil Company Ltd St Peter Port, costituita nel 1984 e controllata dalla Brennan Ltd Georgetown, Grand Cayman[44], tra i cui azionisti ci sono altre entità offshore ed amici della famiglia Šrenger[45]. L’unica rilevante è la Bunter Holding SA, registrata a Panama ma con gli uffici commerciali a Ginevra[46]. La società gemella, la Petraco Oil Investment Ltd St Peter Port, serve da holding per la nuova centrale operativa asiatica, la Petraco Oil Company Pte Ltd Singapore (100%)[47]; la maggior parte dei piccoli azionisti, invece, è raggruppata nella Petraco Inc Holding SA Lussemburgo, costituita nell’agosto 1975 con il nome di Anemone Holding SA, e nelle sue fila può contare su personaggi di spicco della finanza offshore internazionale, come Francis Nicholas Hoogewerf e Roger John Usher, che collaborano con il potente finanziere ticinese Tito Tettamanti[48]. Il principale azionista (87,49%) della società prima del suo scioglimento era Bunter Holding SA Panama (sciolta nel 2010)[49]. La società è stata sciolta nel giugno 1996[50].

Petrolio dal Kurdistan

Petraco ha una partnership logistica con Ivan Pušnik, uno dei principali attori sloveni nel commercio del carbone indonesiano: Petraco consegna il carbone di Velenje, guidata da Janez Rošer (ex diplomatico, alto funzionario del Servizio di sicurezza dello Stato (SDV) e capo del protocollo della Repubblica di Slovenia durante il governo Demos), con due contratti da diverse decine di milioni di euro[52]. Per molti anni, Pušnik ha collaborato con la multinazionale dell’energia Vitol. Si dice che la figlia di Ivan, Ticia Pušnik, lavora per Petraco Group[53].

Nel 2020 Petraco balza agli onori della cronaca per un’inchiesta della Procura di Cagliari, che incrimina alcuni suoi dirigenti. Secondo l’accusa, nel 2015-2016[54] il petrolio acquistato dai territori governati da Kurdistan Regional Government è stato venduto a prezzi troppo bassi attraverso una società offshore, la Edgewaters Falls Inc. Tortola, BVI (una società di Petraco), alla Saras Trading – (di proprietà della famiglia Moratti, una delle più importanti d’Europa). Petraco a sua volta ha comprato il petrolio da una società turca chiamata Powertrans. Questo genera un grande guadagno, se il petrolio viene poi rivenduto ai prezzi stabiliti dall’OPEC: Saras versa circa 14 miliardi di Euro alla Petraco (l’intero fatturato della ditta italiana nel 2016) e i soldi si perdono sui vari conti delle “società gemelle” come Edgewaters[55]; 217 milioni finiscono sui conti di Powertrans, che ha il monopolio su tutti i trasporti di petrolio che, dal Kurdistan iracheno, transitano in Turchia. I media turchi riferiscono che in passato Powertrans avrebbe acquistato petrolio dall’ISIS. Inoltre, alcune e-mail hackerate hanno svelato che la società sarebbe collegata a Berat Albayrak, genero del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan[56].

Il sospetto è che parte di queste transazioni possa aver finanziato le milizie dello Stato Islamico (l’ISIS), che ha il controllo dei pozzi – accuse smentite fermamente dalla società[57], ma che evidenziano i rischi di chi si avventura nel favoloso mondo delle materie prime[58]. Il nome di Petraco è citato anche dal Financial Times, insieme ai colossi svizzeri Glencore, Vitol e Trafigura e alla russa Rosneft (cha ha iniziato a comprare il petrolio dal Kurdistan nel 2017[59]), come uno dei più importanti finanziatori del Governo regionale del Kurdistan.

Una parte dei pagamenti passano tramite una società intermediaria IMMS Ltd, registrata a Belize, con un conto in una piccola banca Lebanese (BankMed, in parte controllata dal Primo Ministro di quei tempi, Saad Hariri) e controllata da un uomo d’affari di origini Pakistani, Murtaza Lakhani. Edgewater Falls Inc ha pagato $436 milioni sul conto di IMMS Ltd per il petrolio kurdo[60]. I registri commerciali britannici mostrano che Petraco Oil Company ha realizzato circa 40 milioni di dollari di profitti nel 2016: più del doppio rispetto al 2015, 2017 e 2018[61]. I media hanno riferito che a gennaio del 2016 solo tre società (Vitol, Petraco e Trafigura) acquistavano il petrolio dal governo di Kurdistan, attraverso delle società offshore, per venderlo sul mercato internazionale[62].

I legami con la Russia

La famiglia Šrenger vanta decenni di collaborazione con l’industria di idrocarburi sovietica, culminata nel posto in consiglio di amministrazione di Urals Energy, che Inga ha abbandonato solo nel 2014 (lei, personalmente, era in carica dal 2010[64]), perché la morte del padre aveva aumentato il peso dell’amministrazione di Petraco sulle sue spalle[65]. Il business tra Petraco ed Urals Energy Plc Nicosia[66] (e la sua controllata JSC Articneft[67]) vale 8,6 milioni di dollari l’anno[68] e, dal 2016 (per 6 milioni di dollari[69]) è stato esteso al ramo della logistica, con la spedizione di una nave cisterna dall’isola di Kolguev[70] ed una nel 2018[71]. Questo ha dato il via anche a nuove relazioni, come ad esempio con Rosneft[72] e con il porto di Primorsk[73]. Tra i partner del Gruppo Petraco, fino all’inizio della guerra, c’era la compagnia statale russa Zarubezhneft JSC Moscow[74], presieduta da Sergey Kudryashov e Yevgeniy Murov[75], attiva soprattutto in Vietnam[76] ma anche in Indonesia, Cuba, Bosnia-Erzegovina, Uzbekistan ed Egitto. Un altro partner di Petraco è la compagnia petrolifera statale russa Zasežneft, che possiede una raffineria a Brod (Bosnia)[77].

Il primo ufficio di rappresentanza di Petraco Oil a Mosca è stato aperto nell’aprile del 2015[78], e gestisce il piccolo brand Aurica[79]. Il secondo ufficio di rappresentanza di Petraco a Mosca è stato aperto un mese dopo l’invasione dell’Ucraina[80]. Le autorità russe hanno negato le licenze commerciali a questa azienda[81], ma questa continua ad operare a dispetto dei divieti: secondo Reuters, Petraco ha un contratto a lungo termine con il produttore petrolifero russo Neftisa, attivo fino alla fine del 2022, e un contratto a breve termine con Zarubezhneft, controllata dallo Stato, che è scaduto alla fine di marzo 2022 – contratti che riguardano il commercio di petrolio greggio dai porti baltici e da Novorossijsk, nel Mar Nero[82].

Neftisa è una delle tre compagnie petrolifere della famiglia Gutseriev, che ha fatto fortuna dopo il crollo dell’Unione Sovietica, quando ha ottenuto ex beni statali a prezzi stracciati. Nel 2008, Mikhail Gutseriev ha spiegato la creazione della società con il fatto che NK RussNeft OAO Moscow (tra le più grandi compagnie in termini di produzione di petrolio in Russia), con il suo alto carico di debiti, aveva difficoltà ad attrarre finanziamenti, mentre lui aveva i contatti necessari in Occidente[83]. La struttura aziendale di Neftisa comprende più di 20 società. Nel 2022, il volume di produzione della Neftisa è stato di 6,5 milioni di tonnellate[84]; nel 2022 le entrate della società sono state di 98 miliardi di RUR e l’utile netto di 7,1 miliardi di RUR[85].

Nel luglio del 2021 si è saputo che Mikhail Gutseriev è stato colpito dalle sanzioni dell’UE, che ha così spiegato la propria decisione: “Mikhail Gutseriev è un noto uomo d’affari russo con interessi commerciali in Bielorussia nei settori dell’energia, dei fertilizzanti potassici e altri. È un amico di lunga data di Alexander Lukashenka e grazie a ciò ha accumulato una notevole ricchezza e [ha] influenza nell’élite politica bielorussa”. Nella motivazione delle sanzioni si legge anche che Safmar (gruppo finanziario industriale di Mikhail Gutseriev) è stata l’unica società russa a fornire materie prime alle raffinerie bielorusse durante la crisi energetica tra Bielorussia e Russia all’inizio del 2020[86]. Nel luglio del 2021 Glencore si è rifiutata di acquistare petrolio grezzo degli Urali da RussNeft a causa delle sanzioni dell’UE contro Gutseriev, e questo petrolio è stato acquistato dal porto di Primorsk il 28-29 luglio dalla compagnia Petraco. L’aiuto della società svizzera non è di poco conto: la RussNeft di solito esporta fino a 300’000 tonnellate di greggio russo al mese[87].

RussNeft è uno degli attori principali del mercato dei carburanti e rientra tra le prime dieci maggiori compagnie petrolifere del Paese. La sua struttura comprende 21 imprese di produzione, 2 raffinerie e una propria rete di stazioni di servizio situata in 14 regioni della Russia e della CSI[89]. Al 31 dicembre 2021 la NK RussNeft OAO di Mosca ha ricevuto anticipi da Petraco per un totale di 10,46 miliardi di rubli (pari al 58% di tutti gli anticipi ricevuti dalla società)[90]. Nel 2022 RussNeft ha operato solo sul mercato interno con ForteInvest AO (la più grande raffineria di petrolio indipendente della Russia[91]), società del gruppo Slavyansk[92] e della compagnia statale Gazpromneft[93].

Mikhail Gutseriev aveva precedentemente trasferito il controllo di Neftisa e RussNeft (di cui possedeva il 37,15%[94]) al fratello Sait-Salam Gutseriev[95]. Neftisa è di proprietà della Dolmer Enterprises Ltd. Nicosia[96] (Alexey Tolokonnikov è il direttore della società[97]), che è di proprietà della Doneler Finance Ltd Nicosia[98] (75%) e della Ramore Holdings Inc (25%, beneficiario sconosciuto) delle Isole Vergini. Doneler ha tre beneficiari finali: Sait-Salam Gutseriev (91%), Mikhail Gutseriev e suo figlio Said (9%). Pertanto, Sait-Salam Gutseriev possiede ora circa il 68% di Neftisa attraverso Doneler, mentre Mikhail Gutseriev e suo figlio possiedono circa il 7%[99]. Ora Sait-Salam Gutseriev è diventato il proprietario di tutti i principali asset petroliferi della famiglia. In questo modo, i due gruppi hanno aggirato le sanzioni, che colpiscono Gutseriev solo personalmente.

Neftisa possiede giacimenti nel Volga-Urals, nella Siberia occidentale e a Timan-Pechora. La maggior parte del suo portafoglio proviene dal gruppo dell’ex Russneft, sebbene abbia anche acquisito attività da produttori indipendenti, come MOL. Gestisce più di 25’000 pozzi, molti dei quali quasi esauriti[100]. Ciò nonostante, Neftisa ha generato ricavi per 92,75 miliardi di rubli nel 2022, 11,5 volte in più rispetto all’anno precedente, anche se aumentano anche le perdite (7,08 miliardi di rubli contro i 312,7 milioni di rubli di utile netto del 2021)[101]. I profitti, ovviamente, scompaiono nella rete di società offshore che controllano il gruppo.

La collaborazione con Petraco continua, a dispetto della guerra: la Slavyansk ECO vende attraverso un sistema di gare d’appalto pubbliche a cui partecipano aziende leader mondiali (tra cui Petraco Group e Trafigura). Un contratto con Petraco è stato firmato a dicembre 2016 per tutto il 2017, per la consegna di prodotti petroliferi in uno o più lotti mensili dal porto di Novorossijsk, per un importo totale di 2,17 milioni di rubli[102], ma il fatto che manchino dato successivi non significa che non siano stati più siglati, da allora, nuovi contratti.

Aggirando le sanzioni

Nonostante le sanzioni imposte sulle società petrolifere russe, Petraco non vuole perdere i legami creati e i profitti importanti e continua a trasportare idrocarburi russi. Nell’agosto del 2023 c’erano due navi gestite da Petraco in navigazione. La “Valfoglia” si trovava nel porto di Es Sider, in Libia, dopo un viaggio di 3 giorni da Trieste. La “Valfoglia” è una nave cisterna costruita nel 2009 che batte bandiera maltese, ed è attualmente in viaggio per Çanakkale, in Turchia[104].

La seconda nave, la Crude Oil Tanker “Vallesina”, è stata costruita nel 2009 e batte bandiera di Malta. La nave è partita da Novorossiysk (il porto tradizionalmente usato da Rosneft per spedire il greggio[105]) il 14 agosto 2023 e si è recata ad Istanbul. Oggi, la nave è in viaggio da Ceyhan, Turchia a Limassol, Cipro[106]. La società norvegese Sole Shipping AS è il proprietario finanziario di entrambe le navi[107]. Sono informazioni pubbliche, è possibile reperirle su una mezza dozzina di siti di agenzie che si occupano di controllare il traffico delle pesanti petroliere nei mari internazionali. Nulla di segreto, quindi.

Non è nemmeno segreto il fatto che, dall’inizio della guerra in poi, le vendite russe sul mercato globale degli idrocarburi siano diminuite del 3%, ma solo allo scopo di non intaccare il prezzo medio stabilito dall’OPEC (vendendo troppo ed a cifre troppo basse), e che i ricavi siano quindi aumentati di oltre il 10%. Per giunta, a causa delle sanzioni, le entrate russe per dazi doganali sono aumentate del 34% in generale, e del 24% se si osserva solo il mercato degli idrocarburi. I paesi dell’Unione Europea hanno ridotto il proprio interscambio energetico con Mosca del 7%, ma lo hanno aumentato di quasi il 20% con paesi che, notoriamente, non hanno una produzione propria di idrocarburi e che, evidentemente, intermediano quelli di altri paesi: Seychelles, Mauritius, Cipro e così via[108].

Quanto al prodotto interno lordo russo (PIL), diminuito del 2,1% nel primo trimestre successivo all’invasione dell’Ucraina, cresce ora dell’1,5% su scala annua – un risultato assolutamente migliore al confronto di tutte le economie occidentali[109]. Per quanto riguarda i risultati commerciali di Petraco Oil, dopo la liquidazione della holding londinese, non esiste più nessuna società che sia obbligata a rendere pubblici i propri conti, e quindi non se ne sa nulla. Il gruppo Saras, cui Petraco partecipa in modo determinante, ha chiuso il 2022 con un record di ricavi di 1,17 miliardi di Euro[110]. Secondo Bloomberg, i tre grandi trader globali (Petraco, Vitol e Trafigura) hanno commerciato oltre 3 miliardi di dollari, nel 2022, soltanto con la Russia, e lo hanno fatto alla luce del sole, usando semplicemente l’interscambio con società registrate in paesi terzi[111].

Non siamo in grado di stabilire se le sanzioni contro la Russia siano cosa giusta (anche se ci sembra che, in qualche modo, l’invasione dell’Ucraina vada “punita”), ma una cosa la possiamo dire con certezza: le sanzioni imposte dai paesi occidentali non hanno minimamente intaccato la potenza industriale e commerciale della Russia, in alcuni settori l’hanno aumentata, e certamente hanno contribuito all’aumento delle ricchezze dei traders internazionali che, da sempre, con le regole sovranazionali non hanno bisogno di confrontarsi, ma le usano solo come degli aiuti benvenuti.

