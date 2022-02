Breve e probabilmente inutile considerazione su Sanremo

6 Febbraio 2022

Non ho visto Sanremo, ma ascoltato alcune canzoni dal dispositivo di musica del cellulare. Per alcune bastavano i primi accordi per dichiararle inascoltabili, tra queste c’era “Brividi” di Mahmod e Blanco. La voce del primo cantante dissonante, ritmo revulsivo, testo melenso e inconsistente. Tra le poche che avevo sentito integralmente, c’era quella di Fabrizio Moro, che credo che rimarrà e avrà molto successo. Ora leggo «Mahmood e Blanco vincono Sanremo 2022», Fabrizio Moro nemmeno nei primi tre. Rimango esterrefatto. Ma forse sono io che sono invecchiato e non seguo più la nuova musica, probabilmente ormai alle nuove generazioni questi timbri piacciono. Probabilmente negli anni 60, le reazioni che avevano i cinquantenni di allora abituati a Claudio Villa e la Nilla Pizzi, quando sentivano Celentano e Rita Pavone erano le stesse. Bisogna accettarlo, e andare avanti. Per il resto, non rimango molto meravigliato che mediamente 10 milioni di italiani abbiano seguito Sanremo. La povertà culturale, il dominio del web, la pandemia, il fatto che siamo sempre comunque animali mimetici e l’ipotesi di Robin Dunbar,

secondo la quale probabilmente la mente umana si è evoluta grazie alla pratica del pettegolezzo, della chiacchiera (e Heidegger aggiungerebbe, della curiosità e dell’equivoco)… tutte queste cose potrebbero spiegare, ma certo comprendere no; almeno, a me non è necessario.