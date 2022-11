la Chiesa in Uscita…un precedente di 24 anni fa in terra lombarda

4 Novembre 2022

Sono passati anni quando, si annunciava la chiusura di un grande esperimento . Il Centro “M’Interessi” . Non entro nel merito delle ragioni, non spetta a me. Ma credo doverso ricordare cosa fu il Centro.

Per usare le parole del suo fondatore “ Il Centro parrocchiale, che durante la settimana adempie a tutte le più tradizionali funzioni di aggregazione dei parrocchiani (bambini,

ragazzi, famiglie, anziani), nelle notti del fine settimana (venerdì e sabato) funziona come “discoteca” aprendosi al mondo giovanile definito “lontano” con un chiaro progetto formativo e con studiate programmazioni. È l’esatto contrario dell’improvvisazione senza contenuti e del giovanilismo patetico.“

Questo sacerdote, prima di ogni altro, capi la necessita della “Chiesa in uscita” , della Chiesa come “ospedale da campo”. Tutte espressioni che Papa Francesco ci ricorda con grande attualità.

Ebbene il Centro fu questo, un ospedale da campo nella solitudine del “popolo della notte”, fu centro di promozione di inziaitive culturali e ricreative . Ma , soprattuto fu il tentativo di non dimenticare un mondo , quello giovanile, troppo esposto nei pericoli e alle “forze negative” della società.

Oggi discutiamo della poltiica sui cosi detti “Rave” ma dove siamo noi cattolici nel tentativo di evangelizzare anche i luoghi del divertimento. San Francesco non ebbe timore a sfidare il lupo di Gubbio , mentre troppo spesso noi cattolici ci siamo chiusi in noi stessi.

Il cristiano è chiamato non solo a rendere testimonianza ma ad annunziare la “buona novella” e cosa facciamo il più delle volte per il mondo giovanile. Vi sono tanti giovani cristiani impegnati nei movimenti e nelle parrocchie ma, per la “pecora smarrita” cosa facciamo? Quali alternative offriamo? Dobbiamo essere sinceri. Gli oratori , vanno re inventati. Quello che si volle fare con il Centro M’Interessi , essere uno spazio per le 99 pecore ma cercare, tentare di parlare anche a quella smarrita, se non altro provando ad andarla a cercare.

Io per primo, mi considero un pessimo cristiano, ma anche tacere , dopo tanti anni su questa grande possibilità offerta alla Chiesa di andare verso gli ultimi non mi sembra giusto.

Il tempo ha curato le antiche piaghe, ma guardiamo e ragioniamo sulla svolta storica che il Centro Minteressi fu per la Chiesa in Italia.

Marco Baratto