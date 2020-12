Natale 2020, guida ai regali artigianali e made in Italy

6 Dicembre 2020

È arrivato il momento di comprare i regali di Natale per amici e parenti. Qualcuno ha già approfittato degli sconti del black friday e del cyber monday e per evitare le folli corse dell’ultimo minuto si è portato avanti. Ma quest’anno, in modo particolare per le conseguenze economiche e sociali della pandemia, è importante sostenere gli artigiani italiani e quelle piccole imprese che creano, producono, vendono in modo non convenzionale.

Ecco la mia lista di regali di Natale artigianali e made in Italy

Un maglione di Gaia Segattini Knotwear

Qualcuno la chiama la regina dei nuovi artigiani. Si tratta di Gaia Segattini e Gaia Segattini “Knotwear” è un gioco di parole con cui si vuole sottolineare la caratteristica non convenzionale dei prodotti, non solo dal punto di vista ideologico ed estetico ma anche come metodologia progettuale, produttiva e commerciale. I filati utilizzati per realizzare i capi sono tutti giacenze fine cono della migliore qualità. I capi di Gaia contemplano sempre realizzazione con macchinari da maglieria e dettagli realizzati a mano, per unire manifattura ed artigianalità e garantire dei capi iconici. Ogni capo, per tipologia di coloriture e dettagli, è quindi prodotto in pochissimi esemplari o addirittura come pezzo unico. Tra i capi più iconici ci sono il Bloom, un maglione con due maxi fiori applicati sulle spalle, e il cardigan Bubble, ma Gaia propone diversi capi e accessori, anche da uomo. Vi segnalo il nuovo cappellino unisex Guy. Intorno al 10 dicembre ci sarà il riassortimento e la vendita dei suoi capi prima di Natale. Tenete d’occhio lo shop.

Una collana di Eilish Gioielli

Eilish Gioelli è il “mondo ironico e colorato” di Alice Canapa, artigiana orafa originaria di Osimo, nelle Marche. Eilish è un brand di gioielli artigianali, creati con lo scopo di far sentire unica ogni donna. Accessori autoironici, che fanno risaltare la nostra personalità e ci fanno “brillare” in ogni occasione. Per Natale Alice ha lanciata una collezione che ha chiamato Dragon Girl. La collana è realizzata con delle maxi perle colorate in ceramica ed è lunga 48 cm. Alla collana è stato poi aggiunto un drago in plastica ed una chiusura con uno stile vintage, da me progettata, in ottone e placcate poi in oro e tempestate di swaroski colorati. Qui trovate il suo shop online.

I Calzetty unisex ispirati ai segni dell’ oroscopo vietnamita/cinese di Betty Concept

Betty è italo-vietnamita ed è la creatrice di una realtà fatta di amore per la persona, di unicità e voglia di raccontare una storia composta da tessuti. Realizza nel suo atelier abiti su misura. Per Natale ha lanciato Calzetty ANIMALI LUNARI, una collezione di calzini pronta per farti affrontare il tuo anno con il piede giusto. Si è ispirata ai segni dell’oroscopo vietnamita/cinese così che il tuo animale guida ti possa accompagnare passo dopo passo con un messaggio pronto da mostrare all’occorrenza giusto sotto i tuoi piedi. I Calzetty li trovi qui.

Una tazza di Giada Lab

Giada Forconi, fondatrice del Giada Lab è una mamma artigiana che crea decorazioni in fimo che applica su oggetti di uso comune. Realizza oggetti personalizzati ma anche collezioni di tazze, bicchierini, segnalibri, spille e quadri. Ha appena lanciato la collezione BLU. Le tazze della collezione sono diverse e molte colorate, in porcellana bianca e fimo, adatte per un regalo agli adulti ma anche ai bambini. Le potete comprare qui.

Un gioiello ricordo di Aspettaevedrai

Aspettaevreai è fatto da Sara ed Elia, marito e moglie e genitori di Luisa. Nella loro casa-laboratorio ai piedi delle colline tra Reggio Emilia e Parma creano gioielli a partire da vecchie ceramiche rotte, fiori pressati, vecchi merletti e piccoli oggetti del passato. Sara ed Elia hanno creato una piccola collezione di gioielli natalizi, fatti con francobolli e recuperi di piatti in ceramica. Sul loro shop propongono anche delle box nate da collaborazioni con altri artigiani. Trovate tutto qui.

Una box regalo del brand Pretty in Mad

Erika Rossin è la fondatrice del brand Pretty in Mad, che propone abiti originali e fatti a mano in Italia. Erika sceglie i tessuti e cuce con le sue mani ogni singolo capo. Le sue gonne svasatine sono diventate iconiche per chi apprezza l’artigianato, insieme ai suoi abiti Not your Doll. Per questo Natale Erika però propone anche delle box unisex della collezione ONLY CATS CAN JUDGE ME contenenti delle t-shirt con stampe serigrafie a mano e degli zainetti. Le potete trovare qui.

Un bavaglino di République Fabrique

Elena e Francesca insieme sono République Fabrique: creano collezioni di capi e accessori che regalino un momento speciale e diffondono un’idea di cucito accessibile e senza fronzoli con i nostri corsi. In questi anni hanno lanciato una ventina di collezioni, tenuto corsi a più di 800 donne e partecipato come tutor di cucito ai principali festival di settore italiani. Sul loro shop trovate in vendita capi, accessori, cartamodelli. Hanno appena lanciato anche un portale dedicato ai corsi di cucito che presto sarà attivo. I bavaglini sono un’ottima idea regalo per i più piccoli. Ogni bavaglino è fatto a mano in 100% cotone Made in Italy Oeko Tex Standard 100: una certificazione che garantisce l’assenza di sostanze nocive in tutta la catena tessile del prodotto. Quello Unicorni pazzi lo trovate qui.

Il Fonino Cord di Mamasida

Alice è una nuova artigiana, nel senso che lo è da poco, e la sua è un’attività giovane e in evoluzione. Ha creato il suo brand Mamasida e crea gioielli colorati, delicati e facilissimi da portare. Sul suo shop trovate collane, orecchini, braccialetti cuciti a mano, anelli. Tutte ottime idee regalo per amiche, donne di tutte le età. C’è anche la collezione Candy Cane, dedicata al Natale. Quest’anno Alice ha però lanciato anche una “catenina” per gli smartphone. È un’idea regalo originale, fatta a mano, l’ideale anche per ragazzine e ragazzine. Alice realizza anche prodotti personalizzati, basta contattarla. Il fonino cord natalizio lo trovate qui.

Per gli amanti dei gioielli fatti a mano consiglio di guardare lo shop di Laura Bassan Jewels e quello di Lavue Milano.

Laura Bassan crea gioielli che sembrano opere d’arte e peraltro la potete trovare da domenica a martedì nel bellissimo spazio Tube Culture Hall insieme ai capi di mhatì e alle opere dell’artista Vincenzo Frattini per un evento che unisce arte, artigianato e design in una cornice splendida. In Piazza XXV Aprile, a Milano.

Marina, di Lavue Milano, la trovate anche sul profilo Instagram dove annuncia spesso collezioni, promozioni e novità guidandovi nell’acquisto migliore per voi. Marina ha appena lanciato la poetica collezione Luna ma sul suo shop è presente anche la sezione offerte speciali con dei pezzi davvero belli da regalare o da regalarsi. Un esempio è questo anello chiamato Yoshi con incastonato uno smeraldo naturale.

Infine, vi segnalo due realtà dotate di shop online che offrono una serie di articoli originali e selezionati con cura per adulti e bambini. B.Baloo, concept store che ha sede a Sarezzo, in provincia di Brescia, propone giochi in legno, giochi in carta, accessori nascita, accessori baby, abbigliamento e moltissime idee regalo. Flamingo Bergamo negozio, contenitore di idee, culture, ha la sua casa in piazza Pontida a Bergamo ma ha anche un e commerce. Flamingo propone abiti, accessori e complementi d’arredo dal sapore unico ed originale.

*