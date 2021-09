Nessun commento

1 Settembre 2021

“Come, Madam, come, all rest my powers defy,

Until I labour, I in labour lie”.

Nell’abbazia di Westminster, il 29 Luglio scorso si sono celebrati i quarant’anni di matrimonio di Diana Spencer. Aveva vent’anni quando, tra l’esibizione di sfarzi, simbolo di quanto in realtà la traballante monarchia inglese fosse florida, sposò Carlo di Inghilterra.

Per l’economia inglese il matrimonio reale diventa un’opportunità per rilanciare l’immagine della nazione, è un matrimonio che appassiona tutti, la diretta del matrimonio viene venduta in tutto il mondo, le nozze sono l’occasione di dimostrare che la Gran Bretagna sa giocare le sue carte anche in un mondo che sta diventando globale.

A Parigi, nel 1997 dopo aver sofferto per i tradimenti del marito con la donna che aveva sempre amato Camilla Parker Bowles, dopo aver sofferto di bulimia per le restrizioni, il protocollo e l’etichetta che la vita di corte imponeva ad uno spirito libero ed empatico che aveva fatto delle cause e missioni umanitarie, insieme all’amore per i suoi figli, il fondamento della sua vita, muore in un incidente stradale in un tunnel di Parigi. La vettura sulla quale viaggiava si schiantò contro un pilone mentre cercava di sfuggire ai paparazzi. La stampa rosa, che l’aveva perseguitata una vita intera, fu utilizzata per mettere in atto la sua vendetta nei confronti di Carlo che in un’intervista rilasciata il 29 giugno del 1994 a Jonathan Dimbleby pronunciò con un proverbiale aplomb britannico le parole che sarebbero rimaste impresse nella storia della royal family inglese. Dimbleby chiese all’erede al trono se fosse sempre stato fedele alla moglie, Carlo confessò: “Sì, fino a quando non si è irrimediabilmente spezzato tutto”. Con questa frase il principe ammise le sue colpe ma, nello stesso tempo, sottolineò di non essere l’unico responsabile della separazione. Diana usò un garden party alla Serpentine Gallery di Londra, in Hyde Park per rispondere all’umiliante confessione pubblica del marito. La raccolta fondi organizzata da Vanity Fair servì anche a dare un chiaro messaggio alla royal family, vendicandosi dei torti subiti con eleganza: non indossò il vestito di Valentino, così come era stato programmato, ma ne scelse un altro molto più audace, un tubino nero con spacco laterale e décolleté in mostra grazie a un profondo scollo “a barca”. Un abito molto poco principesco, che decretava la chiusura con la famiglia reale: in quel modo Diana rivendicava per sé una nuova immagine. Il “Revenge Dress” era simbolicamente un urlo levato a Carlo e al suo mondo fatto di lustrini e formalità per affermare la sua sempre agognata, e a lungo frustrata, libertà di essere se stessa.

La storia di Lady D in quanto membro della casa reale è emblematica di temi ancora ricorrenti nel dibattito pubblico: il diritto all’intimità rivendicato da un personaggio pubblico e, contestualmente, il ruolo assegnato alle donne nelle strutture del potere.

Le parole usate sono strettamente connesse al nostro modo di pensare, alla qualità della morale del nostro tempo.Perché ci sia reale parità tra i sessi è necessario rimuovere pregiudizi nei confronti delle donne sollecitando un cambiamento nel modo di pensare, di agire e di esprimersi. La società non muta solo attraverso la promulgazione di leggi, abiti culturali e atteggiamenti continuano a ribadire sfiducia per le donne che non si conformano ai ruoli imposti dalla cultura maschile. Perché il rapporto di potere tra i sessi cambi in senso paritario, è necessario essere consapevoli delle varie forme in cui si palesa la disparità. La lingua utilizzata è lo strumento più pervasivo di trasmissione di una visione del mondo in cui viene ribadito il principio di inferiorità e marginalità sociale della donna.

Una delle cose che facilita l’apprendimento dell’inglese, è il fatto che non esista il genere grammaticale: sostantivi, articoli e aggettivi sono neutri, non hanno né maschile né femminile. Diversamente dal tedesco, questa caratteristica elimina il dibattito che si crea sul sessismo linguistico.

Altra caratteristica di questa lingua è la facilità con cui prende in prestito termini stranieri senza troppi pregiudizi, mentre alcune parole possiedono una componente culturale peculiare che le rende intraducibili. Si prendi ad esempio la parola tedesca “Schadenfreude”, una parola composta che sta a indicare il fatto di provare piacere per le sfortune di qualcun altro, un sentimento universale ma che solo il tedesco è riuscito a condensare in una parola sola.

“Flaneur” è un’altra parola intraducibile e presa in prestito dal francese che richiama alla mente le strade ciottolose di Parigi e i cafè pieni di aspiranti poeti squattrinati. Fu usato per la prima volta da Charles Baudelaire per descrivere di personaggio che vaga senza scopo.

“Saudade”, invece, che deriva dal portoghese, risalente al latino destino (fatum), indica il sentimento nostalgico e di profonda melanconia per qualcuno o qualcosa che si è perduto. La leggenda la fa risalire ai marinai portoghesi che provavano nostalgia di casa quando emigravano in America.

Mentre i tedeschi creano parole unendo soprattutto nomi, ne deriva una parola unica, in inglese i nomi composti sono uniti dal trattino. Simile alla parola “flaneur”, “wanderlust”, in realtà wander+ lust, che è importata dal tedesco, designa un forte desiderio di viaggiare e esplorare, è fortemente radicata nel Romanticismo, il più tedesco di tutti i movimenti intellettuali.

La parola “lust” nel significato di cupidigia compare in letteratura sia nel “Doctor Faustus” di Marlowe che in “To his mistress going to bed” di Donne. In entrambe le opere l’avidità per il potere non porta a nulla: Faustus comprende che il potere è semplicemente una illusione e che lo ha usato male, mentre Donne, nella sua elegia in cui la donna amata è invitata a svestirsi e andare a letto con l’amato, capisce che deve arrendersi al creatore.