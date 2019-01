Auguri scientifici

1 gennaio 2019

In uno di quei parossismi di supponenza che periodicamente lo affliggono e costituiscono uno dei suoi caratteri distintivi il filisteo nazionale ha deciso ultimamente di autoeleggersi difensore della “Scienza” e, in conseguenza, fustigatore degli ignoranti e vendicatore di ogni forma di oscurantismo.

Se, per disgrazia, possiede un titolo di studio qualsiasi, esso diventa il metro di riferimento della intera umanità che, avvolta in quel budello untuoso come un insaccato, viene affettata con piglio burocratico: diplomati, laureati, senza titolo di studio.

Il certificato di laurea è per lui la boa intorno a cui il tempestoso mare della conoscenza diventa una tazza di tisana tiepida. Come tutti gli imbecilli è persuaso di esserlo meno degli altri solo perché un qualche rettore, ancora più cretino di lui, gliene ha fornito attestazione ufficiale nominandolo cretino col massimo dei voti.

Per il “Foglio di carta” nutre la stessa idolatria che nutriva quell’altro imbecille di suo nonno ai tempi della Buonanima (sempre citato come fonte di saggezza).

Diviene così la riproduzione in vitro di uno scienziato caricaturale, il genere di saccente che, per quanto anche tu, come tutti, sappia che due più due fa quattro, ti fa venire la voglia irrefrenabile di sostenere che fa cinque solo per non avere la sua opinione e, soprattutto, la faccia da culo che ha lui quando la esprime.

Poiché quel foglio di carta è meritato (e non potrebbe non esserlo dal momento che ognuno merita di essere esattamente quello che è) può perfino accadere che, dicendo che due più due fa quattro, egli sappia di cosa sta parlando.

Ma un imbecille che sa di cosa sta parlando non è, per questo, meno imbecille.

E’ solo imbecille a ragion veduta.

Soggetto e oggetto, nello stesso tempo, la sua imbecillità si disegna anzi in questo caso con precisione incomparabile e, per così dire, in tre dimensioni.

E’ del tutto inutile però (e anzi controproducente) spiegare a chi è persuaso di essere un cretino scientifico, che la SCIENZA sotto il cui lenzuolo lui ripara la sua miseria intellettiva non siede alla destra di dio ma qui, alla nostra tavola.

Mangia e beve con noi e, quand’è il caso, deve andarsene, com’è giusto, a cacare.

Perché essa, è vero, “funziona” ma oggi lo fa solo nella direzione in cui la chiama la carota dei finanziamenti decisi delle leggi di mercato.

Mitizzarla, come qualcuno fece già con la RAGIONE, equivale soltanto a rendere scientifica la propria stupidità; con il risultato di trasformare scienza e ragione in superstizione e fanatismo, rendendole strumento di dominio e di oppressione.

Penso dunque sempre con gratitudine al mio Sherlock Holmes (lieber meister di tutti noi fuori casta) che trovava irrilevante, ai suoi fini, sapere se fosse la terra a girare intorno al sole o viceversa.

Con grande scandalo del povero Watson che, da DOTTORE LAUREATO, gli arrancava dietro con il pallottoliere.

Buon anno (solare, sidereo e astrologico)