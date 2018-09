La metà degli italiani non si sposa (e le unioni civili le sceglie lo 0,02%)

6 settembre 2018

Siamo più anziani e ci sposiamo sempre meno. Le unioni civili le sceglie solo lo 0,02%. La conferma arriva da una fresca indagine dell’Istat che ci restituisce la fotografia dell’Italia e della popolazione residente nel paese.

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità con un età media di 45,2 anni. I giovani continuano ad essere pochi. Soltanto il il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. Gli ottantenni e ultra ottantenni raggiungono il 7,0% e la popolazione di 100 anni e più supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di mille gli individui che hanno superato i 105 anni e 20 i supercentenari (110 anni e più).

La Liguria è la regione più anziana dell’Unione Europea, grazie alla sua più alta percentuale di individui di 105 anni e più (3,58 per 100mila abitanti). Al primo gennaio di quest’anno, però, la donna più longeva vivente (poi deceduta il 6 luglio scorso) era residente in Toscana ma era originaria della Sardegna: a maggio aveva compiuto ben 116 anni. Ad oggi la più anziana d’Italia ha superato i 115 anni e vive in Puglia. L’uomo più longevo ha quasi 110 anni e vive nella provincia di Trento.

Se poi guardiamo allo stato civile, oggi coniugati e celibi si equivalgono nella classe di età tra i 15 e i 64 anni, anche se tra le donne continuano a prevalere le coniugate (55%). Ma confrontando i dati del Censimento della popolazione del 1991 e quelli di oggi ci accorgiamo che non solo la popolazione in quella classe di età è diminuita (-309 mila), ma si sposa sempre meno (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio soprattutto di celibi e nubili (+3 milioni e 90 mila) e, in misura più contenuta, dei divorziati (oltre 972 mila in più).

Il matrimonio, peraltro, se scelto dalle coppie soprattutto più giovani, si realizza tardi. Tra il 1991 e il 2018 nella classe di età 25-34 anni gli uomini che hanno scelto di sposarsi sono passati dal 51,5% al 19,1%, e le donne dal 69,5% al 34,3%. Un cambiamento sociale notevole.

Complessivamente i celibi sono passati dal 48,1% all’80,6% e le nubili dal 29,2% al 64,9% della popolazione. Nella classe di età 45-54 anni quasi un uomo su quattro non si è mai sposato mentre è nubile quasi il 18% delle donne. E guardando a tutte le età, è cresciuto anche il numero dei divorziati e delle divorziate, che dal 1991 ad oggi è quadruplicato: da circa 376 mila a oltre 1 milione e 672 mila, principalmente nella classe 55-64 anni.

Le coppie anziane, invece, sembrano affrontare questa fase della vita con più serenità. Se nel 1991 era prevalente la quota di donne vedove rispetto alle coniugate (50,5% contro 37,4%), al 1° gennaio 2018 le coniugate superano le vedove (47,7% contro 41,9%).

E quante sono le persone che hanno scelto le unioni civili?

Al 1° gennaio 2018 i cittadini residenti che hanno costituito un’unione civile in Italia o che hanno trascritto un legame precedentemente contratto all’estero ammontano a circa 13,3 mila unità, solo lo 0,02% di tutta la popolazione residente. Nel 68,3% dei casi si tratta di uomini.

In Italia, inoltre, a partire da luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, sono state costituite nel complesso 6.712 unioni civili (2.336 nel 2° semestre 2016 e 4.376 nel corso del 2017) che hanno riguardato prevalentemente coppie di uomini (4.682 unioni, il 69,8% del totale).

Gli uniti civilmente hanno un’età media di 49,5 anni se maschi e di 45,9 anni se femmine e risiedono principalmente nel Nord (56,8%) e al Centro (31,5%). Le regioni in cui si presenta il maggior numero di unioni civili sono Lombardia, Lazio e Piemonte e rappresentano oltre la metà del totale delle unioni registrate.

Le unioni civili sono infatti più frequenti nelle grandi città: il 35,4% è stato costituito nelle 14 città metropolitane, e quasi una su quattro a Milano, Roma o Torino.

