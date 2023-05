Open To Meraviglia vs incoronazione di Re Carlo III: due approcci al soft power

16 Maggio 2023

Abbiamo da poco assistito, seguito e commentato l’attività di promozione culturale di due nazioni: l’Italia e l’Inghilterra. L’obiettivo era lo stesso: fare country branding attraverso il soft power. Da una parte avevamo una virtual influencer che sponsorizza mete turistiche italiane, dall’altra c’era un Re in carne e ossa che ha celebrato uno stile di vita di un regno. Per la prima un florilegio di critiche, per il secondo un osanna di complimenti.

L’’uso del soft power e del country branding è diventato preponderante per promuovere immagine e identità di un Paese. Se studiati e preparati con la massima attenzione e in ogni dettaglio – possono dare un grande impulso all’immagine positiva di una Nazione e alla sua leadership nel mondo. Al contrario l’impreparazione nell’uso dello soft power può portare a cadute di reputazione.

I risultati delle due campagne sono stati estremamente diversi, per molti motivi: dal contesto agli obiettivi, dall’approccio strategico all’autenticità. I punti che seguono mostrano chiaramente le differenze tra l’uso studiato o impreparato del soft power.

Scelta dei pubblici target

“Open to Meraviglia” sembra avere un unico elemento che accomuna i pubblici: a quanto pare si rivolge principalmente a potenziali turisti e viaggiatori globali interessati a visitare l’Italia solo come meta turistica. L’obiettivo è promuovere specifiche destinazioni e offrire esperienze eno-gastronomiche. D’altra parte, l’incoronazione del Re Carlo III ha un pubblico generale e trasversale, che deve essere toccato emozionalmente poiché è un evento di grande portata e di rilevanza storica e culturale.

Approcci strategici

“Open to Meraviglia” sembra essere una campagna che si concentra maggiormente sulla creazione di un’esperienza di visita, piuttosto che sull’identità complessiva del Paese. D’altra parte, l’incoronazione del Re Carlo III è un evento che sfrutta il soft power per influenzare l’opinione pubblica globale mettendo in scena la cultura, i valori e lo stile di vita del Regno Unito.

Coerenza e autenticità

L’incoronazione del Re Carlo III è stata descritta come un evento coeso e originale, in cui ogni messaggio e informazione sono stati una diretta manifestazione della cultura e dei valori del Regno Unito. Questo ha contribuito a creare un’immagine credibile e affidabile. D’altra parte, “Open to Meraviglia” non ha generato un racconto mirato e credibile dell’Italia come Paese, con la sua cultura e tradizione, ma anzi ha livellato la portata del messaggio e ha generato (involontariamente?) “effetto macchietta” depotenziante.

Partecipazione attiva degli stakeholder

l’incoronazione del Re Carlo III ha coinvolto numerose personalità di spicco di altri paesi, promuovendo l’immagine e l’influenza del Regno Unito attraverso la partecipazione attiva di molti stakeholder. La campagna “Open to Meraviglia” apparentemente non mostra un coinvolgimento adeguato degli stakeholder in nessuna fase del processo creativo, nemmeno in quella di analisi delle audience.

Durata e impatto temporale

“Open to Meraviglia” è una campagna di marketing che può avere un impatto a breve termine, nel senso che mira a promuovere l’Italia come meta turistica in un determinato periodo di tempo. L’incoronazione del Re Carlo III, invece, è un evento unico che ha luogo in un preciso momento storico, ma pensato in ogni caso per avere un impatto a lungo termine sull’immagine e sull’influenza nel mondo del Regno Unito.

Contenuti e messaggi

“Open to Meraviglia” non ha contenuti distintivi, si concentra su pochi e poco caratterizzanti aspetti artistici dell’Italia come destinazione turistica. Non suscita interesse per le attrazioni turistiche e non offre evidenti esperienze culturali. D’altra parte, l’incoronazione del Re Carlo III passerà alla storia per la ricchezza culturale, storica e tradizionale del Regno Unito, con i suoi riti cerimoniali, i codici formali e informali, i simboli regali e religiosi.

Contesto politico e istituzionale

L’incoronazione del Re Carlo III è un evento strettamente legato alla politica e alle istituzioni del Regno Unito. Rappresenta un momento di transizione e di continuità nella storia del Paese. D’altra parte, “Open to Meraviglia” è una campagna di marketing che evidenzia esattamente un problema politico-istituzionale: la poca attenzione del sistema istituzionale italiano nel raccontarsi al mondo e promuovere la propria attrattività culturale, storica, artistica e turistica.