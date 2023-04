Graziella Accetta: «Io vilipesa, accusata, giudicata e condannata»

3 Aprile 2023

Graziella Accetta, la mamma di Claudio Domino, assassinato il 7 ottobre 1986, non ci sta.

Dopo le dichiarazioni di Gaspare Mutulo di ieri sera nel corso del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti, in cui scagionava da qualsiasi responsabilità la mafia relativamente all’uccisione del piccolo Claudio, la elevava a ruolo di giustiziere e le illazioni nei suoi confronti, Graziella Accetta sul suo profilo Facebook ha pubblicato una nota che riportiamo integralmente.

«Se qualcuno ha pensato di impienserirci buttando veleno su di me ha fatto male i conti, ormai da 36 lunghi anni sono abituata a sentire solo bugie e illazioni gratuite, le mie spalle sono larghe RICORDO A TUTTI che da 33 anni non sono mai stata informata, quando ho fatto il sit-in davanti la Procura di Palermo proprio in Procura mi hanno confermato che nel fascicolo di mio figlio tutto questo non esiste. In quel processo senza che io ne sapessi nulla sono stata Vilipesa, Accusata, Giudicata e Condannata senza essere ascoltata, senza un confronto.

Se qualcuno ha voluto depistare o coprire l’assassino di nostro figlio VEICOLANDO QUESTA FALSITA’ OFFENDENDO SUA MADRE HA SBAGLIATO FAMIGLIA, andremo avanti alla ricerca della Verita’ e della Giustizia su nostro figlio fino a quando i nostri occhi saranno aperti Qualcosa non mi torna, evidentemente a qualcuno facciamo paura.

VERITA’ SU NOSTRO FIGLIO»