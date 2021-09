In un podcast il lavoro in Amazon raccontato con le parole dei lavoratori

16 Settembre 2021

Il giorno dopo la firma dell’accordo tra Amazon e i sindacati parte un podcast che spiega perché c’è tanto bisogno di sindacato nei magazzini del colosso americano.

“Sono un ex dipendente Amazon. Vorrei chiederle di scrivere un articolo anche sul magazzino di Rovigo e la vergogna del licenziamento di massa che sta avvenendo.” È il messaggio che arriva il 27 dicembre 2020 via Messengers. “Ha della documentazione o delle testimonianze?” chiediamo. “Entrambe”. Ma quando ci arriva quella mole di materiale – foto, video, screenshot di lunghi scambi sui social – ci sembra che meriti qualcosa di più di un semplice articolo o di un’intervista all’anonimo lavoratore Amazon di turno. Ne sono usciti tanti di reportage sull’argomento, persi nell’overload informativo alimentato dal moltiplicarsi dei media digitali: uno in più non farebbe la differenza. Perciò decidiamo di provare a intraprendere un’altra strada. Vogliamo dare la possibilità a un pubblico più ampio di immergersi nella vita quotidiana dei lavoratori Amazon affidandoci direttamente alle loro parole, senza filtri e ai lavoratori di Amazon quella di ritrovarsi nei dialoghi tra i loro colleghi. Assembliamo quel materiale con altre cose recuperate dai social e alcune notizie tratte dalla stampa locale, lo affidiamo alla regia di Daniela Giordano e a un gruppo di attori che per dare ancor più una nota di “verità” al lavoro registrano su un vero gruppo WhatsApp le tracce, successivamente mixate con l’aggiunta delle musiche in studio.

Ne viene fuori uno spaccato in cinque puntate della vita dei lavoratori di Amazon e della filiera, una cronaca raccontata con tutte le sfumature emotive che ne costellano la storia – potremmo dire dalla commedia (pur amara) al dramma: l’ottimismo dei primi giorni di lavoro, i primi intoppi, la progressiva presa di coscienza di una precarietà di cui non si capisce la logica, fino alla rabbia e – vivaddio – alla rivendicazione di certezze e diritti. L’accordo siglato ieri dai sindacati cambierà qualcosa? Vedremo. Il podcast, che uscirà ogni giovedì a partire da oggi su Spreaker , è parte di un progetto più ampio sul lavoro in Amazon che stiamo sviluppando con PuntoCritico.info (ma aperto a collaborazioni e contributi esterni) e si fonda sull’idea che il colosso americano non sia soltanto un grande gruppo di successo, ma anche, in qualche misura, la possibile anticipazione di una società futura che non ci piace e, anzi, un po’ ci inquieta (il link al Manifesto del progetto: Amazon, la società del futuro?). Un esperimento che il 29 e il 30 settembre arriverà in versione live anche al Teatro Belli di Roma.

Amazoniani!

CASA E TRASPORTI, la ricerca di un alloggio nei pressi del magazzino e di mezzi di trasporto per raggiungere il lavoro in una babele di provenienze da tutta Italia (Puntata 1, clicca per ascoltare l’episodio).

LAVORO: curiosità, entusiasmi e primi problemi per i neoassunti (Puntate 2 e 3).

PRECARI: l’incertezza sul rinnovo dei contratti, il rischio di essere lasciati a casa senza comprendere i criteri con cui Amazon decide chi confermare e chi no (Puntata 4).

I DRIVER: il lavoro stressante dei fattorini delle ditte esterne li spinge allo sciopero e innesca una discussione: è giusto farlo? per i soldi o per i diritti? E alla fine la ruota della precarietà ricomincia a girare da capo (Puntata 5).

Assemblaggio del testo di Marco Veruggio.

Con le voci di Leandro Amato, Fabrizio Apolloni, Tiziana Bagatella, Ciro Borrelli, Daniela Giordano, Riccardo Graziosi, Valentina Martino Ghiglia, Lena Sebasti.

Regia di Daniela Giordano.

Mixaggio audio e musiche di Dario Arcidiacono.

Produzione: PuntoCritico.info

Produzione esecutiva: CRT Scenamadre.

Da oggi le puntate vengono saranno pubblicate ogni giovedì su https://www.spreaker.com/show/amazoniani e sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/amazonianionair, mentre iscrivendosi al canale Telegram https://t.me/amazoniani_podcast si può ricevere la notifica dopo l’uscita di ogni puntata e ricevere altro materiale. Per Contatti scrivere ad assopuntocritico@gmail.com o telefonare al +39 3337914004