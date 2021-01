EZIO BOSSO, APPUNTI NEL E SUL GIORNO DELLA MEMORIA

27 Gennaio 2021

Ogni anno il 27 gennaio Ezio Bosso pubblicava questo suo scritto:

Io ne ho memoria.

in quei giorni mi avrebbero messo un nero, quello per gli Asociali, che erano i “disabili” o prostitute, i malati o semplici oppositori: i diversi ci chiamavano.

Ho memoria del rosso per i comunisti, gli anarchici e gli oppositori politici fossero anche sacerdoti.

Del giallo per gli ebrei.

Del viola per testimoni di Geova.

Ho memoria del marrone degli zingari

e del blu per i tedeschi antifascisti.

Ho memoria del rosa degli omosessuali.

Erano triangoli.

Erano i miei fratelli e le mie sorelle.

A volte facevano la musica come me.

E io sono tutti loro. Sono tutti quei colori.

Per questo ho memoria di quei triangoli e continuerò ad averla.

Perché sono tutti quei triangoli.

Lo siamo tutti.

E quindi avrò memoria.

Oggi come ieri, come domani.

Credits: Ezio Bosso Community