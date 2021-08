Vaccini, green pass, Shoah: Segre versus Sharav

2 Agosto 2021

È piuttosto noto che la Senatrice Liliana Segre sopravvissuta ai campi di concentramento, nei giorni scorsi ha affermato che paragonare i vaccini alla Shoah è «un misto di ignoranza e cattivo gusto».

Un’altra sopravvissuta ai campi di concentramento e pertanto al di sopra di ogni sospetto come la Segre, ha invece affermato che le misure anti Covid sono pericolose per l’umanità, snocciolando inquietanti parallelismi con la dittatura nazista e le sperimentazioni mediche di quegli anni. Si tratta di Vera Sharav, nata in Romania 84 anni fa. Ebrea e attivista politica contro gli abusi in ambito medico-sanitario, Vera Sharav negli Stati Uniti fondato la “Alliance Human Research Protection” per proteggere le persone dalla sperimentazione umana dell’industria biomedica. In occasione della 44esima sessione del Corona-Ausschuss intitolata “Le radici del male”, la Sharav ha raccontato estesamente le persecuzioni di cui è stata vittima da bambina da parte del regime nazista, ma ha parlato estesamente del nuovo totalitarismo bio-securitario, più pericoloso del nazismo tedesco in quanto operante su scala globale.

Il suo intervento è presente su YouTube e, proprio negli ultimi giorni, è stato trascritto sul sito neoingegneria.com, al quale vi rimandiamo se avete voglia di approfondire l’argomento.

Tra le cose che Vera Sharav afferma, ci sono le seguenti:

«La propaganda nazista usava la paura delle epidemie infettive per demonizzare gli ebrei come portatori di malattie che rappresentavano una minaccia alla salute pubblica. Questo è un segno distintivo dell’antisemitismo: incolpare il popolo ebraico di minacce esistenziali; nel Medioevo, gli ebrei sono stati incolpati della peste bubbonica e della peste nera. È la paura e la propaganda con le armi psicologiche che i nazisti hanno usato per imporre un regime genocida. E oggi alcuni cominciano a capire perché il popolo tedesco non si è ribellato. La paura ha impedito loro di fare la cosa giusta. Le linee guida mediche di oggi sono un grande passo indietro verso una dittatura fascista e un genocidio. Il governo impone misure mediche. Questi minano sia la nostra dignità che la nostra libertà».

«Ciò che distingue l’Olocausto da tutti gli altri genocidi di massa è il ruolo centrale che ha avuto l’establishment medico, l’intero establishment medico. Ogni passo del processo omicida è stato approvato dall’establishment medico accademico e professionale. I professionisti della medicina e le rispettabili società e istituzioni mediche danno un’apparenza di legittimità all’assassinio di massa dei civili. Il T4 è stato il primo progetto di omicidio medico industrializzato della storia. Le prime vittime furono i neonati tedeschi handicappati e i bambini sotto i 3 anni».

«I profittatori finanziari del genocidio nazista erano le élite industriali. Le aziende che hanno tratto profitto dall’Olocausto includono Standard Oil e Chase Manhattan, entrambe di proprietà dei Rockefeller, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestle, BMW e naturalmente IG Farben e Bayer. La IG Farben fu il più grande approfittatore della seconda guerra mondiale, usando i detenuti di Auschwitz come manodopera schiava. I medici mandavano quelli che ritenevano idonei come lavoratori forzati nelle fabbriche e nelle miniere della IG Farben. Avevano anche il loro personale accampamento. Inoltre hanno condotto degli esperimenti. La tecnologia IBM ha facilitato la rapida implementazione dell’Olocausto. I dati sono stati registrati in computer IBM con schede perforate. Così gli ebrei d’Europa furono rapidamente identificati, rastrellati, segregati, deportati, perseguitati, imprigionati, tatuati, schiavizzati e sterminati. La pandemia del Covid 19 ha messo a nudo le politiche sanitarie motivate dall’eugenetica in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Questa è una terrificante ripetizione di T4.

«I nazisti usavano i tatuaggi per identificare e tracciare gli ebrei in modo che non scappassero, giusto? Bene, ora abbiamo una tecnologia di tracciamento invasiva. È stato sviluppato grazie a Bill Gates. Ha finanziato cose come i tatuaggi via chip».

«Uno studio dopo l’altro ha scoperto che i lockdown distruggono milioni di vite e di mezzi di sussistenza e gettano milioni di persone nella povertà. Persino il Wall Street Journal ha ammesso che il danno creato dalle restrizioni non è servito a nulla. Per gli oligarchi globali, tuttavia, la pandemia di Covid è stata una vera e propria manna dal cielo. I miliardari americani hanno aumentato i loro immensi patrimoni personali di 2,2 trilioni di dollari solo nel 2020».

«Vogliono anche controllare le nostre menti, il nostro pensiero. Vogliono sapere cosa pensiamo. La tecnologia ha oltrepassato ciò che dovrebbe, proprio come la medicina, proprio come il governo. I governi non dovrebbero interferire nelle nostre vite personali quando si tratta delle nostre decisioni mediche. Che cos’è questo? Questo viene da noi? È iniziato con i nazisti».

«L’obiettivo è tenere il controllo distruggendo i legami sociali».

