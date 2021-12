La scuola può anche chiudere. Cronache di follia dal XXI secolo

7 Dicembre 2021

La Storia ci offre periodicamente lo spettacolo della follia umana che deflagra, proprio come quello a cui stiamo assistendo oggi, e per vari motivi: scienza assurta a nuova religione del secolo, in nome della quale tutto (compresa la vita e la dignità umana) è sacrificabile; ricerca del capro espiatorio (i non vaccinati); contenimento dei corpi e compressione della democrazia in nome di una sbandierata emergenza pandemica, manco fosse la peste bubbonica del XIV secolo. Distribuzione di gelati, birre gratis, premi e cotillons nei centri vaccinali mobili portati in giro sulle spiagge italiane, fino all’odioso ricatto di lasciare a casa senza stipendio i renitenti al nuovo credo vaccinale. Questi ultimi, proprio come i vaccinati, stanno esercitando un loro diritto costituzionale, vuoi per scelta ideologica, vuoi per non entrare a far parte del numeroso gruppo che ha subito danni invalidanti dal nuovo siero genico, vuoi perché hanno malattie autoimmuni o patologie che sconsigliano il ricorso ad esso (ma che nessun medico pare voglia certificare), vuoi per mille altre ragioni che dovrebbero essere insindacabili, proprio come dovrebbero essere insindacabili il colore degli occhi e dei capelli, l’orientamento sessuale, la preferenza per un cibo piuttosto che un altro e così via. Sì, ma siamo in pandemia. Questo mantra risuona nelle stanze del potere, evidentemente così affezionate allo stato di emergenza da non poterne fare più meno. E, dunque, la follia deflagra. Ad oggi siamo all’8% delle terapie intensive occupate. Dunque, perché tanto allarmismo? Con l’entrata in vigore del super iper mega ultra green pass, da oggi, il vecchietto o il dodicenni sgamati sull’autobus senza questo famoso e deprecato QR saranno sanzionati con una multa di 400 euro, mentre spacciatori, stupratori, falsi redditi di cittadinanza, mafiosi se ne stanno beatamente fuori dagli autobus.

Il Governo Draghi impone il vaccino obbligatorio a insegnanti e personale sanitario, pena la sospensione dello stipendio. Il tutto per avere a disposizione un pass, cioè un’offerta di libertà a tempo limitato da rinnovare alla scadenza, mentre l’inventore di tale pass confessa a Rete4 che questo strumento, nato solo per agevolare la mobilità internazionale, è invece stato utilizzato dal Governo italiano per altri scopi e usi, che non erano nelle sue originarie intenzioni.

Ed è proprio questa smania del contenimento e del controllo ad ogni costo, questa ricerca di false soluzioni per falsi problemi (il green pass non attesta affatto la non contagiosità del suo possessore), che documenta in maniera implacabile il fallimento della politica attuale e di quelle degli ultimi venti anni, perché si dispone a piacimento del corpo, dei movimenti e della vita delle persone, allo scopo di coprire i forsennati tagli alla sanità e alla scuola, divenuti ancora più incisivi dal 2011, cioè dalla disgraziata era Monti.

Conosco una marea di giovani a cui negli ultimi due anni è stato negato di tutto ed ai quali si fornisce ora un passaporto dietro l’illusione della libertà. Molti hanno avuto problemi psicologici e psichiatrici. Ancora oggi le Asl territoriali ne hanno in cura diversi, ma i giornali schierati (quasi tutti) ripetono a pappagallo il mantra vaccinale, mentre dall’informazione pubblica scompaiono tutti gli altri problemi.

Si ripete che è necessario dare il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni, poi a quelli da 0 a 4 anni, e tale messaggio, di sapore ormai puramente propagandistico, viene ripetuto in modo martellante, ossessivo, vomitevole.

Si chiede ai docenti di fornire allo Stato la disponibilità dei loro corpi per farsi inoculare il siero genico, firmando il foglio di consenso informato, per coprire i tagli che hanno condotto alle famigerate classi pollaio e la scuola a diventare un’azienda dove ai professori ormai va bene tutto, anche l’essere diventati semplici smaltitori di burocrazia e di adempimenti improcrastinabili (cioè proprio tutto quello di cui la scuola non ha bisogno alcuno) e capri espiatori di disagi giovanili e familiari, di situazioni ai limiti dell’umano, di trattamenti umilianti perché tanto “è sempre colpa del docente”. Poi, si sa, i docenti sono persone buone solo a lamentarsi nei corridoi, per il resto accettano qualsiasi cosa, quindi, facciamogli anche questo.

Il Covid, in buona sostanza, ha fatto emergere in tutta la loro potenza problemi che si trascinano da anni e anni. Il problema è che non si trovano soluzioni degne di questo nome. Ed allora si obbliga.

Al posto di parlare di obblighi, forse sarebbe meglio che la scuola, così come è ridotta oggi, scomparisse. Hanno svenduto la cultura, ucciso la passione, ridotto la relazione umana a passaggi burocratici e videate dal pc. Per non parlare del trattamento economico dei dipendenti.

In tutta questa triste storia, è proprio l’affossamento della Costituzione e l’arma del ricatto che risulta essere la cosa più vergognosa e senza precedenti dell’intera storia repubblicana. Come scrive Paolo Bellavite, membro della Commissione Medico Scientifica indipendente (CMS):

Vi sembra rispetto della persona umana obbligare qualcuno a rischiare realmente la vita per un vaccino? Vi sembra rispetto della persona umana sospendere un lavoratore o una lavoratrice perché non si vogliono fare iniettare un prodotto sperimentale che oltretutto non serve alla collettività? Vi sembra rispetto della persona umana inoculare prodotti sperimentati poco e male nei bambini per proteggere i vecchi, già vaccinati?

Quello che è inaccettabile non è il vaccino ma è l’obbligo vaccinale o il ricatto vaccinale. È inaccettabile che il consenso, che è il fondamento della medicina da quando esiste la civiltà, venga estorto col ricatto.

Si è indotta una terribile confusione tra “convenienza a vaccinarsi” (rapporto benefici/rischi per l’individuo) e obbligo vaccinale. Questa confusione alimentata dai mass media è micidiale e scientificamente inaccettabile.

La malattia oggi si cura. Oltre ai vaccini (che non sono certo vietati!) ci sono anche le cure, che non sono in alternativa al vaccino ma possono servire anche a chi si è vaccinato e in cui il prodotto biogenetico non ha funzionato. Comunissimi farmaci riducono il rischio di ospedalizzazione da 10% a 1%.