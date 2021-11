Perché è importante riscoprire i prodotti a Km 0

20 Novembre 2021

Guai della globalizzazione. In Italia, in dieci anni, hanno chiuso 170mila piccole attività. Ogni anno, da parte di alcuni social network, viene ripetuta la solita litania di non acquistare nulla durante l’espressione più becera del capitalismo planetario, il blackfriday, e per lo più, invece, gli italiani ci cascano. Perché c’è l’elettrodomestico a prezzo stracciato, la grande occasione last minute, la possibilità di fare un regalo più o meno importante senza poi spendere molto. Insomma, una grande abbuffata rispetto alla quale tutto il resto scompare e non fa nulla sobbarcarsi alcune ore di fila in coda ai grandi centri commerciali per rincorrere l’oggetto di lusso a prezzi popolari.

Tante piccole attività cercano di resistere all’invasione della grossa distribuzione, ma poi non ce la fanno e chiudono i battenti. In uno scenario che, questa volta, è aggravato dalla pandemia e dalle chiusure di qua e di là propinateci dal governo, fino agli esiti che ben conosciamo e che sono cronaca dei nostri tempi.

L’approssimarsi del Natale può essere proprio il momento giusto per dare una mano agli esercenti delle piccole botteghe e, allo stesso tempo, per riscoprire dei prodotti genuini, o dei manufatti artigianali originali, o fare una capatina presso quelle graziose piccole attività che tengono vivi i centri storici in borghi e città. È un modo per lasciarsi alle spalle la prosaicità del mondo standardizzato, che Max Weber aveva pienamente previsto, e regalare un po’ di poesia alla propria giornata. Insomma, un modo per vedere le cose del mondo in modo anche un po’ fuori dagli schemi a cui la produzione ed il commercio su larga scala ci hanno abituati, e riscoprire un po’ le nostre radici, la nostra creatività, il nostro amore per le cose fatte bene e con amore.

Riscoprire antichi sapori in una locanda paesana. Entrare in un negozio che vende libri sulla storia locale. Curiosare tra trine e vecchi merletti di una merceria fuori porta. Acquistare un oggetto fatto a mano e dunque unico nel suo genere. Abbiamo bisogno di piccoli e significativi gesti per riscoprire quella dimensione comunitaria che abbiamo perso da due anni a questa parte e recuperare alla grande le nostre difese immunitarie. Perché, per chi non lo sapesse, ci sono studi che dimostrano che la socialità aumenta la nostra capacità di resilienza, ci dona il sorriso e fa un gran bene alle nostre difese immunitarie.

Allora, facciamo una scelta etica e sostenibile ed una scelta di bellezza, recandoci presso qualche mercatino rionale, acquistando cibo locale, dirigendoci verso l’ecosostenibile. Disintossichiamoci dagli agrofarmaci chimici e poniamo attenzione alle fragranze naturali e vegetali che, oltretutto, sono protettive nei confronti delle malattie croniche.