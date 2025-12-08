Energia
Il Controllore della Bolletta 2.0
Il Controllore della Bolletta di Luce e Gas ti dice se puoi risparmiare e quanto.
Lo puoi interrogare in totale anonimato e rispetto della tua privacy.
Provalo : https://energia.zavatti.it/CB/
· Non chiede come ti chiami
· Non chiede l’indirizzo email
· Non chiede dove abiti
· Non chiede il numero di telefono
· Non chiede la copia della bolletta
· Non scarica cookies
· Non ti vende niente
· …è GRATIS !
PROVALO on-line : https://energia.zavatti.it/CB/
Il Controllore della Bolletta 2.0 è l’esito di un progetto sociale attivato dall’ “Area Povertà Energetica” di Caritas Ambrosiana.
La prima versione ufficiale risale a gennaio 2024 . In quei mesi imperversavano “le bollette impazzite”: gli assistiti affluivano nei centri di ascolto chiedendo un sostegno economico mentre gli assistenti non riuscivano a districarsi nella complessità delle bollette.
La volatilità del mercato energetico nascondeva la cruda realtà: fornitori anche insospettabili infilavano in bolletta margini stratosferici.
Così nacque l’idea di mettere on-line uno strumento semplice da usare, che permettesse a tutti di valutare se la bolletta fosse allineata alle normali condizioni di mercato.
Oggi è disponibile la versione 2.0, compatibile al nuovo formato della bolletta ed allo “scontrino dell’energia”.
Il Controllore della Bolletta 2.0 è realizzato pensando agli utenti, agli operatori del sociale, ai TED.
E’ disponibile per tutti. Istruzioni e descrizione sono accessibili dalla home page.
Il Controllore è fruibile da tutti (per soli contratti “uso domestico”).
