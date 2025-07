Mercato Libero e Usura Energetica

I fatti: le modifiche unilaterali di prezzo applicate dai fornitori di energia nel periodo 2023-24.

A partire dall’inizio del 2023 gli utenti delle forniture di luce e gas, aderenti al mercato libero con clausola “prezzo fisso”, hanno osservato eclatanti impennate nel valore delle fatture ricevute, in un periodo di riduzione dei prezzi all’ingrosso, al termine della crisi innescata dalla guerra Ucraina del febbraio 2022. Gli aumenti sono tutti imputabili ad aggiornamenti delle condizioni economiche in scadenza , applicate dai fornitori e precisamente alla “componente materia” energetica (non causato cioè dalle quote di trasporto, oneri di sistema e tasse decise da Autorità e Governo). Il fenomeno speculativo è divenuto pubblico solo a fine 2023 quando la quantità delle segnalazioni alle associazioni di consumo ha preso corpo (ed è entrato nelle cronache col titolo “Bollette impazzite” ). Nella maggior parte dei casi gli utenti dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva riguardo le modifiche contrattuali. A luglio ’24 le associazioni hanno annunciato una class action non avendo ottenuto soddisfacente risposta nelle negoziazioni aperte coi fornitori. Il fenomeno quindi è riconducibile a comportamenti non trasparenti (“subdoli” ?) da parte dei fornitori e conduce ad una elevazione dell’ “allarme sociale” tale da richiedere un intervento delle associazioni. E perché NON un intervento dell’ autorità giudiziaria o legislativa ? A titolo esemplificativo riportiamo un grafico che mette a confronto i prezzi della “Materia Gas” (e le variazioni) applicati a 3 utenti (nel 2023, in mesi diversi) con l’andamento del prezzo all’ingrosso del gas (PSV, linea verde) che è visibilmente in discesa.

1 cfr. Newsletter del GME nr. 167 – feb.23 (Gestore Mercati Energetici) 2 Nei tre casi mostrati in grafico è anche evidente che la “tariffa usuraia” è applicata quando gli indici di prezzo sono ribassati: certamente è una circostanza di “usura originaria” (NON “usura sopravvenuta”). Inoltre, due degli utenti portati in esempio erano beneficiari di bonus energia previsti dal governo per le persone in disagio economico. Tali bonus sono versati all’utente a mezzo della bolletta del gas. Ne consegue che il fornitore NON poteva NON sapere della condizione di bisogno degli utenti. Le circostanze configurerebbero quanto meno un caso di “usura in concreto”.

Questo articolo ha lo scopo di richiamare l’attenzione sui gravi comportamenti in atto nel mercato energetico e riflettere su nuovi strumenti normativi di deterrenza e contrasto. La prospettiva è diversa e complementare rispetto alla valida azione già condotta dalle associazioni dei consumatori che agiscono presso AGCM (Anti-Trust) a valle di abusi che sono sempre da dimostrare e oggetto di interpretazione e contendere. Come già accennato l’art. 644 manca di una norma attuativa che al pari della L. 108/1996 determini la soglia usuraria per l’energia e quindi concretizzi la definizione di “usura energetica” analogamente all’usura pecuniaria. Qual’è la strada per raggiungerlo, quali altri vincoli da rimuovere? In alternativa, esistono o sono realizzabili altri strumenti di deterrenza certa verso i comportamenti speculativi attuati a danno degli utenti di energia ?

Definire una soglia (un valore massimo) variabile di prezzo al dettaglio per un bene “commodity” o per un “servizio di pubblica utilità” non è una limitazione del libero mercato quando la soglia è indicizzata ai valori di scambio reali del mercato all’ingrosso ( es. PUN e PSV) . Al contrario una siffatta soglia ha l’effetto positivo di consolidare “la fiducia dei consumatori nel mercato interno ed assicurare una tutela effettiva ed uniforme dei diritti, evitando distorsioni della concorrenza”. Questi sono i medesimi valori richiamati dalla direttiva UE 2020/1828.

Il comma 3 dell’articolo 644 C.P. rimanda ad altro dispositivo di legge per la definizione del tasso usurario che viene infatti determinato, secondo l’art. 2 della legge 7/3/1996 n.108, sulla base del rilevamento trimestrale eseguito dal Ministero del Tesoro (oggi MEF). Per quanto riguarda i prezzi dell’energia (e di qualunque “altra utilità”) manca una norma che definisca una soglia di prezzo e questo credo sia la ragione per cui la procedibilità d’ufficio prevista per l’art. 644 è oggi impraticabile al mercato energetico ed è reso nullo il suo effetto di deterrenza verso comportamenti speculativi. D’altra parte invece esistono indici costantemente aggiornati che tracciano il valore di scambio dell’energia all’ingrosso (es. PUN e PSV) e che consentirebbero la determinazione della soglia di usura nella vendita al dettaglio di energia e difinisca quindi il reato di “usura energetica”. Tali indici sono pubblicati mensilmente dall’ente pubblico di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica e del gas: ARERA.

Perché parliamo di usura ? Dobbiamo ricordare che l’art. 644 C.P. ha seguito un’importante evoluzione dall’originale formulazione (Codice Rocco, 1930). La versione originale del codice circoscriveva il reato di usura alla “prestazione di denaro o altra cosa mobile” a soggetti “in condizioni di difficoltà economica” a fronte di “interessi usurari”. Nella formulazione originaria lo stato di bisogno era dunque un elemento fondamentale del reato, mentre per l’articolo 644 (riformato dopo 70 anni) oggi vigente è solo una circostanza aggravante; inoltre la locuzione altra cosa mobile è stata sostituita con la locuzione altra utilità che estende il reato di usura ad azioni e prestazioni di servizi diverse dall’incasso di interessi o fitti. In altre parole la fornitura di un servizio a fronte di “vantaggi usurari” puo’ configurare una violazione dell’art. 644: la dottrina giuridica parla di “Usura Reale” .

Non disponiamo al momento di statistiche complete per descrivere la dimensione del fenomeno ma il Rapporto 2023 di Arera ci permette di stimare i contratti domestici a prezzo fisso, potenzialmente oggetto dei rincari descritti sopra: il 32% per il GAS ed il 47% per la LUCE rispetto al mercato totale dei contratti domestici (20 milioni per gas e 30 milioni per luce). D’ altra parte il bilancio 2023 del principale fornitore di servizi energetici del paese (che copre circa il 50% del mercato domestico elettrico e 25% gas) dichiara che “l’incremento del margine operativo lordo ordinario nel 2023 del business integrato, pari a 2.627 milioni di euro, è riconducibile prevalentemente al miglioramento dei margini sul mercato libero, soprattutto in Italia e Spagna, in un contesto di progressiva normalizzazione del settore energetico” 3 . Il fornitore conferma quindi di aver lucrato in modo straordinario grazie ad un aumento sui margini realizzati nel Mercato Libero quando i prezzi della materia scendevano. Per quanto il danno arrecato ai singoli utenti sia riscontrabile in valori tra le 100 e 3.000 euro, la quantità totale delle risorse sottratte alle famiglie è significativa. Per aiutare a capire la dimensione economica ricordiamo che i “Bonus Luce e Gas” stanziati dal governo nel 2023 ammontano a circa 2.140 milioni di euro, un po’ inferiore al margine operativo dichiarato dal suddetto fornitore. Gli effetti perversi del comportamento tenuto dai fornitori sono essenzialmente tre:

E’ facile osservare che al momento della variazione il prezzo applicato agli utenti (3 €/Smc) è tra 4 e 7 volte superiore al valore del PSV e che nello sviluppo della fornitura arriva ad essere 10 volte superiore al PSV (che da marzo ‘23 oscilla tra 0,50 e 030 €/Smc). Il prezzo indicizzato normalmente applicato nel mercato retail è mediamente PSV + 0,10 € / Smc. Un commentatore competente puo’ obiettare che il “prezzo fisso” è costruito sul prezzo forward del mercato a termine . Ebbene questo prezzo è documentato -anche storicamente- dal GME che a gennaio 2023 proiettava per i 12 mesi seguenti un valore medio di 0,67 €/Smc. 1 E’ pertanto conclamata ed oggettivamente rilevabile la sproporzione tra il valore di mercato dell’energia (e persino del valore futuro atteso) ed il prezzo praticato dai fornitori, attraverso novazioni contrattuali, come detto non sempre notificate. 2

_________________________________________

(i) Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2).

(ii) Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (3).

(iii) La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (4).

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (5).

(iv) Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito(6). Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare (7);

se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno(8);

se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale(9);

se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione(10).

(v) Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni(11).