E’ uscito il numero 29 della rivista Reportages

7 Ottobre 2020

In questo numero è presente un editoriale di chi scrive sul potere della gentilezza. Gli itinerari proposti sono a Montella, in Irpinia, e a Cerreto Sannita, nel beneventano, alla scoperta di architetture, storie, patrimoni storici e leggende. La tematica della distanza, molto attuale in questo periodo, viene letta in un’ottica filosofica. Ed ancora: la storia e la morte misteriosa di Erick Morillo, punto di riferimento dell’house music per un trentennio. È presente un breve reportage fotografico da Lipsia. Per la rubrica “Sentiero verde”: I simboli delle piante e le piante dei simboli. Assai interessante la rubrica “Comunicazione e media”: si parla di cyberbullismo, delle guerre digitali poste in atto per la ricerca della verità, del cinema dopo il lockdown. Ospitiamo anche una recensione per un nuovo libro su Nietzsche. Immancabile la rubrica “Il Piacere”, punta di diamante per una rivista di spessore e con una sua inconfondibile personalità.

Il sito web della rivista è all’indirizzo: https://reportagesweb.wordpress.com/