E’ uscito il numero 31 di “Reportages Storia & Società”

19 Ottobre 2021

La rivista internazionale “Reportages Storia & Società”, nata nel cuore del Sannio, esce con un numero 31 complesso, impegnativo e visivamente molto gradevole. Il tema intorno a cui ruota questa uscita è l’Amore in tutte le imprevedibili sfaccettature. In copertina, una bella immagine dell’Arco di Traiano di Benevento di sera ed ai suoi piedi una coppia di innamorati. Gli articoli sono in lingua italiana e francese e gli autori sono: Annamaria Gangale, Lucia Gangale, Valerio Pisaniello, Prisca Denis, Pierluigi Campidoglio, Giuseppina Finno, Nadia Pellino, Marco De Maria, Annapina D’Agostino.

L’Amore nell’arte, nella letteratura, nel mito. L’amore mistico e quello sensuale. L’Amore per i luoghi e l’Amore per la Natura. L’Amore filosofico, l’Amore pedagogico e l’Amore letterario. Una uscita di grande spessore per un argomento che in ogni articolo è trattato in modo acuto e brillante, senza mai essere banale. Una boccata di aria fresca di cui, in questo momento storico, si avverte una grande necessità. Ci sono anche pagine che vi portano in viaggi in luoghi dal turismo lento: Andretta e Nusco, in Irpinia.

La rivista è arricchita da un eccezionale apparato fotografico e la rubrica “Il Piacere” è bella da togliere il fiato.

La rivista è presente su tutti gli store librari online ed è direttamente acquistabile dalla piattaforma Youcanprint (www.youcanprint.it), che la pubblica, e a breve anche su Amazon, Ibn, Lafeltrinelli, Mondadori e altri siti di editoria.

Qui potete visionare la clip di lancio di questo numero.

La pagina facebook è qui.

Sito web: www.reportagesweb.wordpress.com