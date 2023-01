Dopo la Democrazia: le presentazioni pugliesi del libro di Tondelli e Falci

18 Gennaio 2023

Il direttore de Gli Stati Generali ha scritto un libro, con il collega Giuseppe Alberto Falci, dal titolo “Dopo la democrazia. Tra populismo e tecnocrazia: un decennio vissuto pericolosamente”, ed è pubblicato da Zolfo Editore.

In questa pagina è possibile consultare il calendario delle presentazioni in programma per il mese di gennaio 2023 in cui interverrà uno degli autori: Jacopo Tondelli.

Mesagne, giovedì 26 gennaio, ore 11. Presso l‘Auditorium del liceo scientifico “Epifanio Ferdinando” di via Eschilo, l’autore dialogherà con i ragazzi delle quinte liceali. Interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Mesagne, dott. Antonio Matarrelli e il Preside dell’Istituto Ing. Mario Palmisano Romano. Introdurrà Regina Cesta, Responsabile “Festival del Libro Emergente”.

Brindisi, venerdì 27 gennaio, ore 18. Presso il Mondadori BookStore di Corso Garibaldi 38 , lo stesso direttore Tondelli, dialogherà con l‘Avvocato Emilio Graziuso, Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte Del Consumatore”. Un evento realizzato anche grazie alla partecipazione dell‘Associazione culturale “La Torre dell’Orologio“di Brindisi. La libreria dispone di un‘accogliente caffetteria dove poter trascorrere del tempo di qualità durante la chiacchierata con l’autore che firmerà le copie.

Taranto, sabato 28 gennaio, ore 18. Presentazione presso la libreria Ubik di Taranto, via Cataldo Nitti 27. A dialogare con Jacopo Tondelli, ci sarà il Prof. Enrico Consoli.

Lecce, domenica 29 gennaio, ore 11.30. Presso la Sala Convegni del Museo Castromediano di Lecce, la libreria “Farmacia letteraria Corte Grande” di Maria Assunta Russo (via Assunta 31, Martano) organizza un evento in cui l’autore Tondelli dialogherà con il giornalista Massimo Melillo, e con il Sindaco di Martano, il dott. Fabio Tarantino. Con il Patrocinio della Provincia di Lecce, rappresentata per l’occasione dal dott. Stefano Minerva, Presidente della stessa, che interverrà per i saluti istituzionali. Con la partecipazione dell’Associazione culturale “Fox- conoscere ti fa furbo” di Martano.

Potete acquistare il libro nella vostra libreria di fiducia, sul sito della casa editrice Zolfo, o sulle principali piattaforme online, come Amazon.