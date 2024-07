Snam cerca grafici e illustratori per disegnare il futuro della transizione

9 Luglio 2024

Prende il via il contest artistico “Disegnando il futuro” lanciato da Snam che cerca illustratori e grafici, anche non professionisti, per dare forma in chiave artistica e figurativa al percorso di transizione energetica intrapreso dall’azienda verso un futuro sostenibile, sicuro e inclusivo.

Con più di ottant’anni di storia Snam ha contribuito allo sviluppo del sistema energetico italiano, realizzando infrastrutture che hanno permesso la crescita economica e sociale e che oggi, attraverso la continua innovazione, abilitano, a un tempo, la sicurezza energetica e il percorso verso l’obiettivo di emissioni net zero. Snam trasporta, conserva e regola flussi di energia. Oggi si tratta perlopiù di gas naturale, ma l’obiettivo è fare lo stesso per altre molecole verdi, come il biometano e in prospettiva l’idrogeno. Riceve queste molecole da chi le produce e le porta alle soglie delle città e delle industrie. Lavorando per la sicurezza dell’oggi vuole però rendere possibile un futuro nel quale l’energia sia accessibile a tutti e non danneggi l’ambiente.

“Disegnando il futuro”, in questo senso, rappresenta un invito a guardare al domani con occhi creativi e visionari, con l’obiettivo comune di prendere parte al percorso di transizione per un’economia a zero emissioni dove l’energia, e le sue reti in particolare, diventino sempre più elemento di unione, connessione e benessere economico e sociale. Se il gas ha contribuito a dare impulso all’energia mondiale e anche allo sviluppo dell’industria nell’Italia del dopoguerra, quello a cui da oggi possiamo dare nuovo impulso dipende anche dal modo in cui lo sapremo immaginare. Il tema centrale del contest è in linea con l’ambition di Snam “Infrastrutture energetiche per un futuro sostenibile”, annunciata in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2027.

L’azienda cerca qualcuno che sappia interpretare la sua visione del futuro, concatenandosi ad essa per darle *un’immagine coerente con ciò che essa è attualmente ma che sappia anche coglierne l’evoluzione futura*. Tenere assieme sicurezza energetica e transizione, sviluppo e decarbonizzazione, equità sociale e tutela dell’ambiente e della biodiversità, diritti delle persone più fragili e delle generazioni che ancora non esistono, non è un’impresa semplice ma è quello per cui Snam cerca di lavorare quotidianamente. Il contest è quindi rivolto a persone che abbiano la sensibilità e la capacità di inventare un’immagine di futuro al tempo stesso visionaria e credibile, in sintonia con il tema proposto ma insieme coraggiosa, capace di svilupparlo fuori dagli schemi, con fiducia, libertà e dando spazio e ossigeno a stili unici e distintivi.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni residenti in Italia che desiderano interpretare visivamente la visione di Snam per il futuro energetico del paese. Gli interessati possono registrarsi entro il 30 settembre 2024 compilando il form disponibile sul sito. La registrazione richiederà l’inserimento di dati personali, una descrizione dell’opera proposta, l’opera stessa in formato PDF, una selezione di massimo tre opere per illustrare lo stile artistico del partecipante, il curriculum vitae e il book-portfolio.