Ti conosco mascherina!

16 Febbraio 2021

Dialoghetto surreale ai tempi del Carnevale.

Ascoltato per sbaglio passeggiando nel quartiere Pigneto, Roma, il giorno di Martedì grasso del corrente anno.

– Mamma mamma per carnevale mi vesto da cowboy!

– Ecco no amore. I cowboy rappresentano i prodromi dell’imperialismo americano che si espande violentemente costringendo popolazioni intere a subire una colonizzazione.

– Allora mamma mi vesto da indiano!

– Da “nativo americano” vuoi dire?

– Si! Nativo americano! Da Geronimo!

– Ecco no amore, si tratterebbe di una forma di appropriazione culturale, vedi è inopportuno che la nostra cultura europea si impossessi di culture espresse da altre etnie.

– Ah va bene mamma, allora mi vesto da Zorro!

– Tesoro caro, per quanto encomiabile sia il tuo desiderio di identificarti con una figura sostanzialmente positiva non possiamo dimenticare che Don Diego appartiene a una classe superiore che tenta di acquisire il sostegno delle classi inferiori mediate azioni di fatto criminali, quali il furto o altri atti vandalici…

– Mamma ho capito! Mi vesto da spiderman!

– Ma no amore, quante volte te l’ho detto? L’illusione di avere superpoteri non è conciliabile con la responsabilità che ogni persona, e anche tu amore, deve avere. Ciascuno di noi deve essere grato per ciò che è, acquisendo così una graduale consapevolezza del sé nel mondo.

– Magari da Spazzacamino, come in Mary Poppins?

– Vedi tesoro, la lotta dei compagni spazzacamini per la dignità del lavoro, del tutto assente nel mediocre lungometraggio edulcorato della Disney non può essere sminuita da una posticcia evocazione carnevalesca.

– Ma è martedi grasso mamma! Mi volevo mettere la maschera

– Ti capisco tesoro mio, in effetti il Carnevale è un grande momento di ritualità pagana che ancora sopravvive nella nostra civiltà industriale, come licenza di travestimento, di sovvertimento dei ruoli, di frenesia dionisiaca che è alle basi della teatralizzazione e dunque del Teatro…

– E allora che maschera mi metto, mamma?

– Metti la mascherina ffp2 tesoro. E attento a non inquinare con i coriandoli…

(l’immagine, del formidabile Depero, ovviamente non c’entra nulla né con l’articolo né con il dialogo)