L’idea trumpiana di Gaza è quanto di più rivoltante si possa concepire a dispetto delle morti infantili di quella striscia di terra, dello strazio degli indifesi, della disperazione di chi è stato privato della speranza. Concepire un’oscenità che mortifica la pietà e ogni sentimento di solidarietà nei confronti degli oppressi, i più deboli e gli sfortunati del mondo, rende la cifra della crisi di significato che stiamo vivendo. Il disprezzo per le manifestazioni di questa incivile e volgare forma di governance occidentale non è mai abbastanza! Vi è che Donald Trump, come in tanti sapranno, ha pubblicato sul suo social network, Truth, un osceno video generato dall’intelligenza artificiale che trasforma il territorio di Gaza in una sorta di Costa Azzurra mediorientale, o una Miami beach replicata. Le immagini sono sconcertanti, tronfie di un lusso appariscente e grossolanamente simbolico: un mulinello indecoroso tra grattacieli futuristici e spiagge attrezzate, con vacanzieri in vena di far festa, frastornati da danze del ventre e cocktail a tutto spiano. E come se non bastasse e non si fosse raggiunto già il punto più basso, ecco arrivare il grottesco più sordido, una pioggia di dollari su Elon Musk!