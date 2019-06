Borgo Museo Festival, un giorno e una notte tra arte e natura

Piscina & Bar | La Piscina del Residence “Il Castagno” è aperta dalle 9.00 alle 19.00. L’ingresso è ridotto a 9 euro (invece di 13 euro) per chi si iscrive tramite il Festival. Maggiori info: http://bit.ly/CastagnoLaPiscina. – ISCRIVITI

Percorso Lento & Laboratorio d’Arte | Percorso lento guidato da Michel Bruni, guida ambientale di Tuscany Hiking + Laboratorio d’Arte diretto dagli artisti della “Rive Gauche” di Castagno (Riccardo Innocenti e Michela Pomposi, Pieralberto Luzzana e Sarah Manca). Ritrovo ore 10.00 alla Stazione di Castagno; passeggiata nel bosco e poi nel borgo, per raccogliere idee, elementi naturali, oggetti trovati o meglio (per dirlo con linguaggio artistico) “objets trouvés”; ore 12.00 arrivo alla Pro Loco di Castagno; pausa pranzo al sacco e servizio bar; dalle 13.00 alle 15.00, laboratorio d’arte durante il quale i partecipanti creeranno insieme agli artisti del borgo un’opera collettiva che rimarrà esposta alla Pro Loco. Strumenti e materiale offerti da Mister Wizard. – ISCRIVITI

Yoga all’Aperto | Una lezione di Yoga all’Aperto per ragazzi e adulti, principianti o esperti, a cura di Paula Falaschi (insegnante di Yoga Integrale, base Anukalana). Ritrovo ore 10.30 alla Stazione di Castagno. Durata: 1 ora e 15 minuti. Età minima: 14 anni. Nota: si consiglia di portare con sé un tappetino antiscivolo (da palestra). – ISCRIVITI

Corso di Cucina | Lella ci svelerà il segreto della ricetta dei famosi “Tortelli alla Castagnola“! Insieme a lei e ad un’ospite speciale, la food blogger Alice Del Re di Panelibrienuvole, prepareremo la Tortellata… Ritrovo: ore 15.00 alla Pro Loco di Castagno. Durata: 2 ore. – ISCRIVITI

Street Art & Kiss Point | Una visita guidata per scoprire due importanti novità che saranno inaugurate a Castagno di Piteccio proprio in occasione del Borgo Museo Festival: l’opera d’arte contemporanea firmata dal duo creativo Pattern Nostrum ed il Kiss Point (Punto Baci) della Ferrovia Porrettana. Se siete dei veri curiosi, amanti d’arte o semplicemente amanti, questo tour (tutto da fotografare!) è per voi. Ritrovo ore 16.00 alla Pro Loco di Castagno. Durata: 1 ora. Nota: tour su invito, riservato a Bloggers & Instagramers. In collaborazione con Tuscany Buzz

Ateliers Aperti & Street Music | Dalle 16.00 alle 18.00, nella “Rive Gauche” di Castagno, gli artisti del borgo, l’illustratore Riccardo Innocenti ed il pittore Pieralberto Luzzana, terranno aperti al pubblico i loro studi. Inoltre, chi vorrà posare per qualche minuto, potrà farsi disegnare da Riccardo in un ritratto istantaneo. Nel frattempo, poco più in là, nella piazzetta di Castagno, suoneranno in modo acustico, alternandosi, due nomi stranieri: il francese Ulysse Mars (voce e chitarra), giovane chansonnier da Rennes, e il duo austriaco Sweet Sweet Moon (Matthias, violino e voce; Lukas, violoncello) da Vienna. Altro che Montmartre! – ISCRIVITI

Dialoghi sulla Donna | Una visita guidata per il Museo all’aperto di Castagno in collaborazione con l’Associazione AntropoLogiche e legata al tema del movimento social #WomenInCulture, lanciato dalla #MuseumWeek di quest’anno: un focus quindi sulle sculture delle uniche due (ad oggi) artiste donne del #BorgoMuseo, Chiara Coda e Diana Baylon, con un approfondimento sulla loro arte e biografia; a seguire, dopo il tour, un intervento sul contesto socio culturale per capire cosa significava in quegli anni (’70) essere artista per una donna… La visita sarà guidata da Ilenia Vecchio (storica dell’arte), arricchita dai ricordi di Simonetta Paloscia (figlia di Tommaso Paloscia, critico d’arte e fondatore del Museo) e approfondita da Silvia Lelli (antropologa culturale). Ritrovo ore 17.00 alla Pro Loco di Castagno; visita per il Museo di circa un’ora; più o meno alle 18.00, concluso il tour nella “Via delle artiste donne” (ovvero tra le sculture “La Madre” di Chiara Coda e “L’unione” di Diana Baylon) andremo a sederci nel “Giardino di Benedetta” (ospitati da Benedetta Menichelli, abitante del borgo) per ascoltare l’intervento di Silvia Lelli e conversare quindi sulla questione femminile nel mondo dell’arte. – ISCRIVITI

Aperitivo & Dj Set | Dalle 18.00 alle 21.00, Aperitivo & Dj Set sul tetto-terrazzo della Pro Loco di Castagno! Selezione musicale a cura di Lorenzo Maffucci. Drink + Buffet Antipasto Toscano a cura di Aldo & Friends. Costo: 5 euro. – ISCRIVITI

Tortellata | Per cena, a partire dalle 20.00, i famosi “Tortelli alla Castagnola” conditi al classico burro e salvia oppure al ragù. Menù: Tortelli + Acqua e Vino + Cantucci e Vinsanto + Caffè. Costo: 15 euro. – ISCRIVITI