Quando Napoleone istituì il Concistoro israelita in Francia

17 Marzo 2021

Forse non tutti sanno che il 17 marzo 1808 Napoleone Bonaparte istituì il Concistoro Israelita di Francia. La Francia, Paese di grandi tradizioni di accoglienza multietniche e multiculturali, considerava i 40mila ebrei nel proprio territorio cittadini francesi già a partire dal 1791 circa. Il Concistoro, in seguito, formalizzava l’ebraismo rendendolo una delle religioni dello Stato. Nel fare questo gesto, Napoleone si trovò contro l’Inghilterra, l’Austria, la Prussia e finanche la Russia. Il Gran Sinedrio riunito dal 1806 al 1807 e composto da 111 membri, di cui 71 rabbini, aveva lo scopo di uniformare l’ebraismo a livello nazionale. Al suo interno furono discussi temi come la poligamia, il ripudio, i matrimoni misti, il divorzio, la fedeltà alla Nazione.

Dopo la Rivoluzione Francese, gli ideali di uguaglianza e libertà si diffusero nel resto d’Europa, mentre in Francia arrivavano ondate di immigrati da ogni dove, tra i quali molti ebrei in fuga dalla povertà e dai pogrom.

Per i prossimi 14 e 21 aprile, Culture-J, il sito di riferimento della cultura ebraica, propone due conferenze su ZOOM sul tema “La grande borghesia ebraica a Parigi nel XIX secolo”. Si parla di ricche e illustri famiglie ebraiche che hanno contribuito a rendere grande la Francia: finanzieri, grandi collezionisti di arte francese, proprietari di ville. Le sono presentate esclusivamente dal vivo e non sono registrate. Il replay non è quindi disponibile.

