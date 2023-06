Campania in Musica: ecco il programma del Ravello Festival

15 Giugno 2023

La Regione Campania è pronta ad ospitare un magnifico evento giunto ormai alla sua 71esima edizione. Dal 2 luglio al 30 agosto torna il Ravello Festival . Si apriranno le danze con Richard Wagner e un concerto tradizionale ad esso dedicato senza dimenticare l’esecuzione integrale di un’opera dopo 26 anni da quel memorabile Parsifal diretto da Gergiev con Placido Domingo.

«È uno sforzo produttivo non indifferente – sottolinea il direttore Alessio Vlad – che, grazie alla volontà e all’ambizione del raggiungimento di un ideale obiettivo di qualità, da un lato vuole essere rappresentativo dall’idea della regione Campania di rendere vivo e propositivo un patrimonio verso cui non si può e non si deve rimanere inerti. Dall’altro vuole rinnovare quella magia che rende indimenticabile ogni esibizione in un luogo unico che appartiene non solo a noi tutti ma alla storia della nostra civiltà».

Il cartellone sarà composto da 24 appuntamenti in calendario: 9 concerti sinfonici, 4 concerti jazz, una “Maratona Chopin” che in 10 tappe, affidate a nove pianisti italiani di generazione e formazione diverse, ne presenterà tutta la produzione per pianoforte. In conclusione della kermesse vi sarà uno speciale omaggio a Frank Sinatra a 25 anni dalla scomparsa.

Quest’anno ci sarà anche un particolare omaggio alla scuola napoletana del Settecento: «L’apertura – spiega il presidente della Fondazione Ravello Dino Falconio – rispetta la consuetudine wagneriana, con un doveroso omaggio alla magnifica Scuola Napoletana del Settecento. Un segnale di novità sarà la settimana del jazz che vedrà protagonisti musicisti di fama mondiale come Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba, Stefano Bollani e Kurt Elling».