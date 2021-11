Nessuno si salva da solo aspettando un Messia…

14 Novembre 2021

Mi è capitato di imbattermi sulla pagina facebook di Irpinia Paranoica e di leggervi di una diatriba insorta tra la testata Avellino Click ed il cantante Vinicio Capossela, nato ad Hannover in Germania da una famiglia di origini irpine, cresciuto in Emilia e residente a Milano. Molti sanno che il cantante Capossela da diversi anni organizza lo Sponz Fest nelle aree dell’Irpinia orientale, quella più interna e più impervia. Il grande evento, generosamente finanziato dalla Regione Campania, attira ogni anno migliaia di spettatori dall’Italia e dall’Estero.

I giornalisti di Avellino Click, parlando della presentazione di un libro dell’artista tenutasi al Conservatorio di musica di Avellino, hanno detto che loro non avrebbero partecipato all’evento, perché al cantante li lega un non meglio specificato screzio con, risalente ad un anno fa. Inoltre, hanno anche aggiunto: «…siamo stufi di questi personaggi che, tirando in ballo le proprie origini irpine, ci propongono una narrazione alterata del nostro territorio, tanto da sembrare che proprio non lo conoscano e finendo soltanto per offendere la nostra intelligenza». Non tutti gli utenti di facebook hanno apprezzato questa uscita dei giornalisti di Avellino Click, accusandoli di provincialismo e di scorrettezza, perché hanno dato una non-notizia, legata a vicende del tutto private, aggiungendo che se una cosa va detta, bisogna dirla fino in fondo. Molti altri utenti hanno aggiunto che, spesso, sono proprio alcuni personaggi che vengono da fuori provincia a fare per l’Irpinia quello che gli stessi irpini non fanno per la loro terra 365 giorni all’anno. A portare valore aggiunto, in un modo o nell’altro.

Capossela ammira il campanile del “paese dei coppoloni” (ovvero Cairano)

Per inciso, Capossela come artista o come uomo può piacere o meno: non è che l’essere artisti o scienziati doni una patente di perfezione sul piano umano, come l’essere qualsiasi cosa e, del resto, anche i santi del Paradiso avevano le loro umane debolezze. Per quanto mi riguarda, avendo fatto per svariati anni vita di redazione in una piccola provincia (e quella del giornalismo di provincia è una palestra di vita che risulta essere utile in ogni ambito della vita), ho trovato un po’ fuori luogo questa uscita dei colleghi della testata su citata. Tutti, nel fare questo mestiere, abbiamo avuto modo di avere a che fare con politici cafonissimi, personaggi di dubbio gusto, artisti sopra le righe, signori e signore discutibili, e quant’altro. Mai che questo abbia costituito oggetto di notizia, per un giornalismo che, anche essendo di provincia, vuole comunque volare alto ed offrire un servizio ai propri lettori.

Comunque sia, questo piccolo-grande incidente appena accennato dai giornalisti della testata irpinia, è stato utile per innescare un ampio dibattito nel quale molti abitanti dell’Irpinia hanno espresso il loro punto di vista sulla loro terra, nonché sul contributo o meno che ad essa abbiano dato negli anni politici locali passati anche al governo nazionale, gente del posto o, appunto, persone da fuori come Capossela. Il quale ha sempre rimarcato il suo intenso legame con la terra degli avi, dove si reca molto spesso (al di là dello Sponz Fest), nella discrezione e nel silenzio più assoluti. Per contemplare un’alba irpina, per mangiare un piatto tipico, per ricaricarsi e creare canzoni e musica, o libri o arte di tutti i tipi.

Vi faccio un esempio. Ad Andretta ho trovato una locanda (“Da Ciccillo”) recante sulla facciata esterna una targa che ricorda che proprio qui in questo posto Vinicio Capossela ha buttato giù i primi appunti e che, qui, egli ama ritornare ogni volta che gli è possibile.

La locanda “Da Ciccillo” ad Andretta, dove Vinicio Capossela torna ogni volta che può

Ho scritto molto sull’Irpinia e sui suoi luoghi. Ho studiato e mi sono documentata, li ho percorsi a piedi e ci ritorno appena posso. Ho infatti molti amici in Irpinia. Ho prodotto articoli, saggi, libri. Ho anche realizzato tantissime fotografie che trovate su Internet e girato video che mostrano la bellezza dei paesi irpini. Ci sono zone di queste terre dell’osso talmente sperdute da essere destinate ad uno spopolamento permanente. Eppure, queste terre così solitarie e marginali, nascondono tesori e atmosfere che, una volta conosciute, donano un incanto all’anima che sente il bisogno di tornarci. Per non parlare della profonda umanità e genuinità della gente di tali luoghi.

Di recente, dovendo fare un lavoro sugli stili di comunicazione turistica, ho fatto delle slide con lo studio di due casi italiani a confronto, il Piemonte e l’Irpinia (Turismo in Italia – Piemonte ed Irpinia esame di due casi)

Nel documentarmi su queste cose, ho trovato che una delle testate più attive su questo fronte è Orticalab, che è appunto citata nelle slides succitate. Orticalab ha più volte spiegato perché in Irpinia, malgrado la quantità esponenziale di strutture ricettive, manchi un vero e proprio turismo e, anzi, le presenze abbiano fatto cali vertiginosi negli ultimi anni.

Per non farla troppo lunga, alla fine della fiera, dopo avere studiato, camminato, scritto e fotografato, e dopo avere letto le centinaia di commenti sulle pagine di Avellino Click e di Irpinia Paranoica, la profonda sensazione che ne ho ricavato è la seguente: a parte il sistema viario tutto da migliorare in Alta Irpinia, a parte la marginalità del territorio e le occasioni di lavoro che mancano, a parte i festival che si possono criticare o meno oppure vedere come rose in mezzo al deserto, l’impressione è che alcuni posti non si evolvano perché la gente aspetta che a salvarli siano gli artisti, i cantanti o qualche messia sbucato chissà da dove.

Come ha ricordato un utente, proprio a Capossela si deve l’avere scongiurato l’apertura della mega discarica di località Formicoso, in Irpinia, discarica che sarebbe divenuta la più grande della Campania, brutalizzando il territorio in nome di altri interessi.

Altri hanno rimarcato che, nel vuoto culturale che spesso attanaglia questa provincia, lo Sponz Fest di Capossela rappresenti un motivo di orgoglio.

Penso che il dibattito sia destinato a non esaurirsi nell’immediato e questo è un bene, perché spinge le persone a cercare soluzioni e l’attivismo a darsi da fare per migliorare quello che si può.

Penso anche alle grandi menti e alla tanta letteratura che l’Irpinia ha sempre espresso nel corso della sua storia millenaria.

Deposti i motivi di polemica, è proprio su queste risorse che si può cominciare a lavorare. Senza Anche attraverso un piano di comunicazione potenziato e integrato che evidenzi i motivi di richiamo di questa terra, che ha veramente molte molte carte da giocare.