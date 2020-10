La vita che rinasce

18 Ottobre 2020

Il dottor Samer Cheaib di Dubai ha un profilo Instagram, dove ha 33.800 follower, e lo scorso 5 ottobre ha postato questa simpatica foto che vi mostriamo in copertina. Ne ha parlato “La Stampa”di Torino e ci è piaciuta così tanto che siamo andati a sbirciare sulla pagina del dottore. Nel momento in cui ne scriviamo, lo scatto ha raggiunto i 96.983 like e continua a rimbalzare di qua e di là, come è evidente dalle storia condivise da Cheaib. La foto è accompagnata da poche parole: “We all want sign are we going to take off the mask soon”, cioè “Vorremmo tutti che fosse il ​​segnale che presto ci toglieremo la mascherina”.

Il dottor Cheaib racconta il suo lavoro postando sui social le foto dei piccoli appena nati. Il bimbo che nella mascherina gli toglie la foto è il secondo di una coppia di gemelli. Cheaib ha parlato di “neonato con una visione” ed in molti hanno già parlato di foto dell’anno e comunque ci hanno visto il segno della rinascita dopo la pandemia che ci affligge. Il segno che la vita, nonostante tutto, si rinnova su ogni sciagura. C’è chi invia benedizioni al medico e al neonato e chi invia cuoricini. Su un giornale lo scatto è stato chiamato “la foto della speranza”.